Het blijft raar om in YouTube-reacties te duiken. Aan de ene kant vind je er vreemden die hun liefde verklaren aan beroemdheden die ze nooit zullen ontmoeten. Aan de andere kant kunnen die vreemden ook iemand een ‘dikzakje’ noemen. Dat is tenminste wat er gebeurt in de nieuwste ‘The People Vs.’ met Post Malone waarin hij reageert op comments die onder zijn clip voor White Iverson zijn gelaten.