Facebook test een nieuwe functie die verschrikkelijk veel op Tinder lijkt

Facebook test een nieuwe feature waarbij ze gebruikers dichter bij elkaar willen brengen in Messenger. Maar alleen als ze dat allebei willen. Waar doet je dat aan denken? Tinder natuurlijk. Het enige verschil is dat mensen al wel vrienden moeten zijn.



Toen ik woensdagnacht lekker op mijn telefoon zat, kreeg ik opeens een notificatie die zei: “[Naam van een vriend] en 15 anderen willen deze week misschien met je afspreken.”

Screengrab. Image: Jacob Dubé

Toen ik er enigszins verbaast op klikte werd ik naar een pagina met foto’s van mijn Facebook-vrienden en de vraag “Wil je deze week met [naam van een vriend] afspreken?” geleid. Er stond aangegeven dat mijn antwoord verborgen zou blijven als we niet allebei “ja” zouden zeggen. Eén druk op “Nee, dankje” zou het einde van onze mogelijke date betekenen.

Het lijkt om een betafunctie te gaan die ik en een paar Canadese vrienden toegang toe hebben. Het lukte de rest van Motherboard niet om de functie te krijgen.

“Mensen gebruiken Facebook vaak om plannen met hun vrienden te maken,” vertelde een woordvoerder van Facebook aan Motherboard in een email. “Daarom zijn we bezig met een kleine test in de Facebook-app om dat makkelijker te maken. We zijn erg benieuwd naar de feedback.” Een klein aantal gebruikers in Toronto en Nieuw Zeeland op Android en iOS heeft toegang tot de functie.

Een screenshotje door: Jacob Dubé

Het is niet moeilijk om de overeenkomsten met Tinder te zien, maar Facebook verbindt alleen mensen met wie je al vrienden bent en die je via de Messenger-app kunt contacteren.

Ik kreeg helaas geen potentiële geliefden voorgeschoteld. Maar ik kreeg wel de foto’s van mijn vrienden te zien om te zorgen dat ik weer eens in het echt met ze af zou spreken. Dat is opzich wel een sympathiek streven.

Facebook heeft de laatste tijd wat nieuwe functies uitgerold – of beter gejat –, zoals Stories die je wel van Snapchat kent. En ook zijn de videofuncties wat verbeterd zodat het makkelijker wordt om te livestreamen en GIFs te maken.

Deze Tinder-achtige functie voelt een beetje als een vreemde toevoeging aan Facebook, maar een vriend vertellen dat een AI heeft voorgesteld dat jullie moeten chillen is wel een leuke ijsbreker.