Powerful Connections laat zien hoe nieuwe technologieën de levens van mensen verbeteren

“De smartphone drijft ons uit elkaar!” Het is een veelgehoord sentiment dat onze aandacht en onze interpersoonlijke communicatie worden verstoord door de apparaatjes in onze broekzak. Daar zit in sommige gevallen wel wat in, maar wat daar vaak niet bij genoemd wordt is dat diezelfde technologie ons ook enorm veel goeds brengt.

Jad en Khallad

Jad en Khallad zijn twee broertjes uit het door oorlog verscheurde Syrië. De foto is genomen vlak nadat ze vanuit Aleppo hier zijn gekomen.

De broertjes krijgen nu dankzij het Digitale Klaslokaal extra taalles via de tablet. Zo leren ze sneller onze taal te spreken, waardoor ze zo snel mogelijk kunnen instromen in een klas van hun niveau.

Esz



Esz was ooit dakloos, nu schrijft ze gedichten voor de Straatkrant. Op straat leven vreet aan je: je hebt nooit zekerheid, je struikelt blind van de ene dag de andere in, en wat voor de meesten het ergste is: je hebt het gevoel dat de maatschappij je uitspuugt en niemand meer om je geeft.

Met de Straat Troubadour krijgen mensen die plotseling, door wat voor omstandigheden dan ook, op straat terecht komen iedere dag een sms’je met informatie en handige tips. Zo krijgen ze bijvoorbeeld te horen waar een kop soep te krijgen is, maar ook waar ze een pak kunnen lenen voor een sollicitatiegesprek. Op die manier manier worden ze beter bij de maatschappij betrokken zodat ze gauw weer een dak boven hun hoofd hebben.

Sultan

Sultan is lerares op een middelbare school. In haar klassen maakt ze veel gebruik van digitale technologie om haar lessen beter en interessanter te maken en haar leerlingen te motiveren.

Met het project Back to School hielp ze haar mentorleerling Ernest zijn HAVO-diploma te halen. Ernest worstelde veel met concentratieproblemen, en werd vooral voortdurend afgeleid door zijn smartphone, Samen met Vodafone installeerde ze een app op zijn telefoon waardoor die alleen ontgrendeld kan worden na het oplossen van een aantal vragen over de lesstof.

De app staat vol met door docenten bedachte eindexamenvragen, en is inmiddels al door honderden scholieren gedownload.

Gerrie

Gerrie en haar eeneiige tweelingzus Truus waren ooit onafscheidelijk, totdat Truus naar Australië emigreerde. Nu hebben ze elkaar al sinds 1989 niet meer gezien. Vodafone verbouwde hun televisie waardoor ze met één druk op de knop van de afstandsbediening met elkaar kunnen videobellen. Dankzij deze simpele videoverbinding zien de twee zussen elkaar nu dagelijks, waardoor ze minder eenzaam zijn en, ondanks de enorme afstand, toch dicht bij elkaar kunnen zijn.

