Prachtfoto’s van pronkende paradijsvogels op Milkshake

In de Pride-week worden zowel de L, de H, de B, de T, de Q, de I als de A gevierd. Het jaarlijkse Milkshake Festival is voor al die hokjes en iedereen die daar weer buiten valt, zodat er uiteindelijk niets meer heel blijft van welke seksuele voorkeur of gendercategorisering dan ook.

In een interview met Broadly zei festivaldirecteur Marieke Samallo eerder al: “Mijn visie is somewhere óver the rainbow, waar alles door elkaar heen loopt,” en dat was inderdaad te zien, afgelopen weekend in het Westerpark. Fotograaf Maarten Delobel ging het festivalterrein op en legde de paradijsvogels en feestgangers vast die niets op hebben met schoonheidsidealen, genderconventies of andere begrenzingen van lijf en liefde.