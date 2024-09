Première: Amber Arcades – ‘Turning “Light’

Voor de meeste mensen betekenen de woorden ‘jet lag’ en ‘creativiteit’ samen hetzelfde als mdma op een uitvaart. Maar niet voor Annelotte de Graaf aka Amber Arcades. Na weer een slechte nacht slaap in New York waar de Nederlandse haar album opnam, strompelt ze naar de studio en vindt daar bassist Kevin Lareau die op dat moment een krautrock-achtige baspartij speelt die perfect bleek te passen bij de melodie die al zo lang in haar hoofd rondzwierf. Het resultaat, Turning Light, gaat hieronder in première.

Vorige week tipten we Amber Arcades nog als een van de artiesten die dit jaar zeker je aandacht waard zijn. En met de komst van haar album dit voorjaar via Heavenly Recordings kun je zeker niet meer om haar heen.

Live-data



Januari 14 – 16 – Eurosonic/Noorderslag, Groningen, NL

Januari 30 – Ekko, Utrecht, NL

Februari 7 Grasnapolsky Festival, Kootwijk NL

Maart 15/20 SXSW, Austin, Texas, USA

April 9 w/ Nada Surf @ The Deaf Institute, Manchester, UK

April 10 w/ Nada Surf @ King Tuts, Glasgow, UK

April 11 w/ Nada Surf @ Electric Ballroom, London, UK