Hier is Betsy met haar hartverscheurende debuutnummer ‘Fair’

Een paar jaar geleden hadden we een première van de solosingle Endless Love van de zanger van Hot Chip, Joe Goddard. De reden dat dat ninetiesnummer met synthesizers zo prettig in het gehoor lag, kwam voornamelijk door de vocalist Betsy. Ze is niet gewoon een zangeres die meedeed aan het nummer, maar Endless Love was eigenlijk een demo van haar die ze voor Goddard had bewerkt, en zo een single werd voor zijn EP.

De 24-jarige zangeres uit Wales maakt nu haar debuut als solozangeres onder haar eigen naam. Ze is altijd al groot fan geweest van artiesten als Massive Attack, Annie Lennox en Billie Holiday, maar haar passie lag niet altijd in de muziek. Ze is eerst naar Londen verhuisd, waar ze een modeopleiding deed, en is daarna in Parijs designer geweest voor Balenciaga. Al snel besloot ze dat die modewereld niets voor haar was en ging ze bij haar broer in een caravan wonen.

Binnen die muren heeft ze zichzelf leren spelen en maakte ze intieme nummers zoals Fair, dat soms klinkt zoals het verstikkende gevoel dat je kan hebben als een relatie in duigen valt. Het draait allemaal om haar stem die galmt over de snaren en prachtig breekt op de klanken van de piano.

Het perfecte nummer om jezelf in slaap te huilen, omdat verdrietig zijn soms ook erg goed kan voelen.