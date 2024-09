De klassieke muziek van John Cage krijgt een elektronisch jasje

De minimalistische geluiden van artiesten als Aphex Twin, John Cage en Philip Glass worden geherinterpreteerd in een nieuw album genaamd Statea van de Mexicaanse producer Murcof (Fernando Corona) en de Franse pianist Vanessa Wagner. Beiden zijn klassiek geschoolde muzikanten, maar gingen in hun carrières vervolgens wel compleet verschillende kanten op; Murcof richtte zich op ambient en electronica, Wager op klassieke muziek. Voor hun album combineren ze die twee in een verfrissende en prachtige mix van elektronische moderne klassieke muziek. “De minimalistische en herhalende klassieke muziek die we in dit album onder handen nemen heeft een hele sterke invloed gehad op de huidige generatie elektronische producers,” merkt Wagner op. “Er is een hele duidelijke link tussen deze muziekstijlen.”

De naam van het album, Statea, is een verwijzing naar oude Italiaanse weegschalen en de balans tussen twee meeteenheden. Hij refereert ook naar de balans tussen Murcofs getextureerde electronica en Wagens elegante pianospel. Het eerste nummer op het album is John Cage’s In a Landscape en terwijl het nummer opbouwt, raken Wagners delicate pianotonen steeds meer verweven met Murcofs loops, tot het punt dat ze bijna niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Videos by VICE

“Het idee om geluiden van verschillende bronnen samen te laten smelten zodat de grens ertussen steeds vager wordt, is iets wat me al langer interesseert,” vertelt Murcof aan The Creators Project. “In Statea heeft dat idee een hele belangrijk doel, om de piano en de elektronische tonen soms in hun eigen wereld te laten leven en dan weer een enkele entiteit te laten worden.”

De clip bij het nummer is gemaakt door Life Observing Life. Het is een haast meditatief schouwspel van natuurlijke shots die de cyclus van dag naar nacht over 24 uur vastleggen, samengeperst tot de lengte van het nummer. De symfonie van Cage was oorspronkelijk geschreven als choreografiestuk voor danser Louise Lippold in 1948. Life Observing Life gebruikt nu natuurlijke elementen in plaats van de menselijke vorm om de dans en beweging in de stuk over te brengen – wind, bomen, planten, stromend water, de beweging van schaduwen over rotsen en bergen, eb, vloed en wolken die formeren en weer opbreken.

Hoewel de video volledig in de natuur is opgenomen, hebben de filmmakers onder de elektronische muziekelementen subtiele digitale effecten toegevoegd. Een andere digitale component is een weerspiegelende, Kubrickiaanse monoliet die uit het landschap tevoorschijn komt. Het is een verwijzing naar de organische en digitale aspecten van de video, de akoestische en elektronische elementen in de muziek, en de titel van het album.

“Achter die titel schuilt het idee van balans: tussen antiek en modern, akoestisch en elektronische, pure en bewerkte pianogeluiden, tussen onze persoonlijkheden,” zegt Wagner. “Het is ook het idee van een reis, een connectie, een ontmoeting – en een referentie naar de balans als een punt van gewichtsloosheid, een gevoel dat opborrelt als je naar Murcofs composities en elektronische klanken luistert.”

Luister hieronder naar In a Landscape.

Download Statea hier. Murcof en Wagner zullen op 31 oktober een concert geven in het Barbican Center in Londen. Klik hier voor meer informatie.