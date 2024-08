Première: de kortfilm ‘ABZ’ van Puck Litaay, Ami Keita en Jairo Lopez Riestra

Terwijl de millennials zich druk maken om hun eigen toekomst – hoe ga je aan een hypotheek geraken, bestaat er nog zoiets als een vast contract en kun je überhaupt ooit nog met pensioen? – blikten regisseur Puck Litaay, stylist Ami Keita en kostuumontwerper Jairo Lopez Riestra alvast vooruit naar de opvolgende generatie Z. Het drietal merkte op dat deze generatie over niet al te lange tijd de arbeidsmarkt op zal gaan, maar dat ze zich – anders dan hun voorgangers – enorm bewust is van social media en de mogelijkheden die dat biedt. Deze focus heeft als gevolg dat kind-zijn niet echt meer vanzelfsprekend is en dat het najagen van ambitie al op veel te jonge leeftijd begint.

https://vimeo.com/253842144

Het drietal besloot er de kortfilm ABZ over te maken, die deze nieuwe generatie van ‘digital natives’ verder onderzoekt. In de film volgen we een aantal piepjonge personages die zich aan de hand van een fictief speelgoedbedrijf staande moeten houden en getest worden op timemanagement-skills, vocabulaire en multitasking. Ruben Wijnheijmer vervulde de rol van cinematograaf en om de film te ondersteunen maakte fotograaf Willemskantine een serie foto’s.

Dat de film daarbij een beetje nostalgisch aanvoelt, is geen toeval. “Dit is de eerste generatie die geen tijd kent van voor het digitale tijdperk,” vertelt regisseur Puck Litaay. “Dit wilden we een beetje aandikken door terug te grijpen naar een soort retro jaren tachtig-sfeer, toen de digitale revolutie in gang gezet werd.” Met hun film hoopt het drietal mensen aan het denken te zetten over het lot van deze generatie, waarin een zorgeloze jeugd secundair is aan het vergroten van je arbeidsmogelijkheden.

Bekijk de bijbehorende fotoserie hieronder:

Credits:

Script en regie: Puck Litaay DOP: Ruben Wijnheijmer Casting Director en stylist: Ami Keita Stills: Willemskantine Setdressers: Charde Brouwer en Nick Abbink Eerste assistent: Niels Lokhorst Gaffer: Jeffrey Engels Kostuumontwerp: BONI-FACIO (Jairo Lopez Riestra) Make-Up en Haar: Bas Cornelis Aarts en Minou Meijers Sound Design: BENG Productie-assistenten: Zoï Pahtalias en Ramon Niessen

