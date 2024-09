De nieuwe video van Georgia heeft een uitermate kalmerend effect

Sinds Georgia achter het drumstel vandaan is gekropen, heeft ze zich geopenbaard als een verdomd goede, eigenaardige muzikante. In de afgelopen jaren heeft ze een ep uitgebracht, getekend bij Domino en afgelopen september kwam daar haar debuutalbum bij. Gisteren slingerde ze de video voor Heart Wrecking Animals online, geregisseerd door Kate Moross die eerder werkte met mensen als Jessie Ware, The xx.

De clip heeft een kalmerend effect, en over het nummer heeft Georgia het een en ander te vertellen. Zo blijkt Heart Wrecking Animals te zijn ontstaan na een optreden van Oneohtrix Point Never, dat haar zo raakte dat ze geinspireerd raakte dit liedje te schrijven. Het resultaat is een collage van emoties omringd met een spacey sound die je kent van artiesten als – daar is ie weer – Oneohtrix Point Never.

Georgia’s album is verkrijgbaar via Dom Mart en iTunes.