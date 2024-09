Première: Luister hier naar het nieuwe nummer ‘SP’ van Big Jesus

In hun woonplaats Atlanta zorgt Big Jesus alweer een tijdje voor opschudding met hun zware riffs gecombineerd met pop-heavy melodieën wat voor een sound zorgt die tegelijkertijd gewaagd en toegankelijk is. Op hun nieuwe album Oneiric zoekt de band de uitersten nog verder op en is zo nog heavier en nog melodieuzer.

SP is de eerste track van het album. De riff is een knipoog naar de Deftones en de stem van Spencer Ussery ligt ergens tussen Billy Corgan en Brian Aubert van Silversun Pickups. Het nummer is hieronder voor het eerst te beluisteren.

De track was ook een persoonlijke reis voor gitarist CJ Ridings: “Als je ooit muziek geschreven hebt, of iets anders, dan ben je vast bekend met de liefde/haat-verhouding die tijdens het creatieproces met ‘dat ding’ ontstaat. Je kunt struikelen over zo veel kleine details, zoals een woord of noot. Bij het schrijven van SP ging het precies zo, maar nadat het nummer door de productieblender is gehaald, is het een van mijn favorieten.”

SP vind je hieronder.

Oneiric is out this fall and the band will play Wrecking Ball ATL Festival on Aug 13/14.