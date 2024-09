Stream ‘Celebrity Etiquette’ van Mackned, een van de beloftes van 2016

We drammen nu al een tijdje over Mackned door, maar de rapper/producer uit Seattle dropte net een nieuw album Celebrity Etiquette en het kan wel eens zijn sterkste werk tot nu toe zijn.

Met featurings van oude vrienden zoals SneakGuapo en underground producties van Ryan Hemsworth en OhZone (Chief Keef, Skeme, Lil Durk), creëert Mackned een sfeer alsof je eindeloos door een koude toendra loopt. Celebrity Etiquette is een magnum opus van een rapper die echtheid boven alles plaatst. Of hij nu rapt over geld, zijn demonen of zijn liefde voor videogames en anima, Mackned heeft zichzelf een identiteit gevormd die veel dieper gaat dan een of andere rol of imago. En precies dat maakt hem tot een van de beloftes van dit jaar.

Artwork door Michelle Friars.