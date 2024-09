Première: Het nieuwe album van Oathbreaker gaat de blackmetalwereld op z’n kop zetten

De Belgische band Oathbreaker gaat al zo’n tien jaar mee, en lange tijd begaven ze zich ondergronds. Maar dat is aan het veranderen: met hun aankomende tour door Amerika en Europa en de komst van hun nieuwe album Rheia gaat de band doorbreken. Ik weet het bijna zeker.

Zoals Oathbreaker is er maar eentje. De manier waarop ze muziek benaderen is uniek: tremolo, jazzakkoorden, melodieën, mistige atmosfeer, woeste tempowisselingen, en dan hebben we het nog niet eens gehad over zangeres Caro Tanghe.

Videos by VICE

OATHBREAKER ON TOUR:

September 28 Asheville, NC @ Mothlight #

September 29 Atlanta, GA @ The Earl ^

September 30 Savannah, GA @ The Jinx ^

October 1 Tampa, FL @ Crowbar ^

October 2 Gainesville, FL @ The Atlantic ^

October 4 New Orleans, LA @ Siberia ^

October 5 Houston, TX @ White Oak ^

October 6 Dallas, TX @ RBC ^

October 7 Austin, TX @ Barracuda ^

October 9 Phoenix, AZ @ Rebel Lounge ^

October 10 San Diego, CA @ Brick By Brick ^

October 11 Los Angeles, CA @ The Roxy ^

October 12 San Francisco, CA @ DNA Lounge ^

October 14 Portland, OR @ Panic Room ^

October 15 Seattle, WA @ Highline ^

October 17 Salt Lake City, UT @ Metro Bar ^

October 18 Denver, CO @ Marquis Theater ^

October 19 Kansas City, MO @ Riot Room %

October 20 Des Moines, IA @ Vaudeville Mews %

October 21 Minneapolis, MN @ Triple Rock %

October 22 Chicago, IL @ Subterranean %

October 23 Indianapolis, IN @ 5th Quarter %

October 25 Pittsburgh, PA @ Cattivo %

October 26 Philadelphia, PA @ Underground Arts %

October 28 Brooklyn, NY @ Saint Vitus %

October 29 Baltimore, MD @ Metro Gallery %

October 30 Richmond, VA @ Hardywood Brewery %



November 6 Ghent, BE @ Vooruit *Record Release Show*

November 12 Utrecht, NL @ Le Guess Who festival

November 19 Nijmegen, NL @ Soulcrusher

November 20 Paris, FR @ Petit Bain *

November 21 Rouen, FR @ Hipster Cafe *

November 22 Nantes, FR @ Le Ferrailleur *

November 23 Bordeaux, FR @ I.Boat *

November 24 Biarritz, FR @ Atabal *

November 25 Bilbao, ES @ Wombatfest +

November 26 Lisbon, PT @ Musicbox *

November 27 Porto, PT @ Cave 45 *

November 28 Madrid, ES @ Wurlitzer Ballroom *

November 30 Lyon, FR @ Warmaudio *

December 1 Lausanne, CH @ Le Romandie *

December 3 Milan, IT @ Lo-Fi Club *

December 4 Innsbruck, AT @ PMK *

December 5 Ljubljana, SL @ Gala Hala *

December 6 Vienna, AT @ Arena *

December 7 Prague, CZ @ Klub 007 *

December 8 Munich, DE @ Feierwerk *

December 9 Leipzig, DE @ UT Connewitz *

December 10 Tilburg, DE @ Incubate festival *

December 11 Berlin, DE @ Musik & Frieden *

December 13 Stockholm, SE @ Hangaren *

December 14 Oslo, NO @ Bla *

December 15 Copenhagen, DE @ Stengade +

December 16 Hamburg, DE @ Hafenklang *

December 17 Hannover, DE @ Cafe Glocksee *

December 18 Darmstadt, DE @ Oetinger *

# met Skeletonwitch, Iron Reagan, All Hell

^ met Skeletonwitch, Iron Reagan, Gatecreeper

% met Skeletonwitch, Iron Reagan, Homewrecker

* w/ WIFE

+ w/ WIFE, Okkultokrati





Afbeelding via Deathwish