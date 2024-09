Zweten op de dansvloer met ‘The Game’, het nieuwe liedje van Oscar & the Wolf

Doe je ogen dicht en stel je voor dat je op een volle dansvloer staat. Iedereen straalt en is een beetje zweterig, maar op een sexy manier. Denk aan Nelly Furtado in de video van Promiscuous. Ineens kijk je in de ogen van een hele knappe onbekende. Even later staan jullie hevig te schuren. Klinkt lekker, of niet? De nieuwe single van Oscar & the Wolf, The Game, voelt als dit scenario.

De Belgische alt-pop artiest Max Colombie, beter bekend als Oscar & the Wolf, heeft zichzelf bewezen als artiest in zijn thuisland met het succes van zijn vorige single Strange Entity (meer dan drie miljoen keer beluisterd op YouTube). En nu dus met de release van The Game, uitgebracht op het label Neon Gold. Later dit jaar zal er nog een EP komen. Colombie’s nieuwste single is een samenwerking met Noah Breakfast (Wet, Tunji Ige, Christine and the Queens), die vibey beats combineert met verrassende trap en donkere, melancholische R&B-vocalen.

“Het nummer bouwt voort op de electrosound van Entity [zijn debuut-LP uit 2014],” verklaart Colombie. “Het voelt als een nachtelijke remix van datzelfde geluid. Het is trager, donkerder en sexyer, maar gaat nog steeds over relaties en twijfels. Ik noem het ‘huilen op de dansvloer op een geile twerk-remix.’”​