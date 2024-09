Los Evo Jedis remixt ‘Twenty-something’ van Pet Shop Boys

Waar de meeste bands falen, lukt het Pet Shop Boys wel om na dertig jaar nog altijd relevant te blijven en spannend te klinken. Het is waarschijnlijk ook daarom dat hun laatste single Twenty-something de aandacht trok van een hele reeks internationale producers die dolgraag het nummer wilden remixen. Dus is er eentje verschenen van Kornél Kovács en mogen we wij de video van een andere remix, die van Los Evo Jedis uit Porto Rico, in premiere laten gaan.

De video volgt een ex-gevangene die na zijn vrijlating zijn leven probeert op te pakken. Dat blijkt alleen nog niet zo makkelijk te zijn door de schulden die hij heeft, het geen werk kunnen vinden en toch een gezin moeten onderhouden.

Bekijk de video hieronder, jij twintigplusser.