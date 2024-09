Première: stream Bloc Party’s nieuwe album ‘HYMNS’

Bloc Party is terug. Het vijfde album, de eerste in vier jaar tijd, zagen maar weinig mensen aankomen. In 2013 nam de band een break en liet fans met vraagtekens achter. De band is nu weer onder de levenden. Nou ja, zanger Kele Okereke en gitarist Russell Lissack zijn de laatste oorspronkelijke leden, de plek van drummer Matt Tong en bassist Gordon Moakes zijn overgenomen door de 21-jarige Louise Bartle, gevonden op Youtube, en bassist Justin Harris (ex-Menomena).

Het is niet meer de Bloc Party van Helicopter, het nummer dat met zijn vlijmscherpe gitaarlicks en meedogenloze beats aan het eind van 2004 van geen enkele indie-dansvloer was weg te slaan. Het is ook alweer veertien jaar geleden dat Okereke en Lissack de band oprichtten. Natuurlijk verwacht niemand dat alles nog hetzelfde zal klinken. Waar Okereke op eerder werk zwaar, angstig en met een urgente ondertoon zong, klinkt hij op HYMNS rustig en sfeervol.

Videos by VICE

“Ik beschouw HYMNS als een onderzoek naar alles wat ik mijn leven heilig beschouw”, legt Okereke uit. “Ik ben niet religieus, maar ik begin me wel te realiseren dat ik spiritueel kan zijn. HYMNS is mijn manier om de mooie dingen in het leven te vieren, van de sterren en de maan tot aan de rivieren, de zee en het genot van seks en intimiteit. Het zijn die momenten waarop ik het goddelijke aanschouw. Dat gevoel wil ik met dit album overbrengen.”

Hieronder gaat het album van Bloc Party in première. HYMNS komt op 29 januari uit via Infectious Music / BMG / Vagrant Records.