De debuutsingle van Tay Salem is uitermate geschikt als soundtrack voor een dystopische film

De debuutsingle van Tay Salem begint alsof een hologram van het Dolby Surround-logo langzaam in je gezichtsveld opduikt, waarna het nummer echt van start gaat, Salems stem in je armen valt en versnelt de nieuwste Hollywood blockbuster lijkt af te spelen. Het nummer heet Iron en de single verdient een plek op de soundtrack van een dystopische film. Tay Salem komt oorspronkelijk uit Beirut en woont in Londen. Hij is een mulit-instrumentalist en een talent, en hij heeft voor Iron zowel de muziek als de productie op zich genomen.