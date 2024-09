Nieuwe video: School of Seven Bells – Ablaze

Ablaze is zonder twijfel een van de sterkste nummers op het laatste album van School of Seven Bells. Het nummer zet een zekere toon: ondanks de tegenslagen — Benjamin Curtis overleed in 2013 aan leukemie— is SVIIB niet doordrenkt met tranen, maar eerder een album waar twee mensen door de omstandigheden dichter naar elkaar toegroeien en elkaar op een diepgaande manier leren kennen. Ablaze is het openingsnummer van SVIIB en daar is nu ook een video voor. Snapshots flitsen zo snel voorbij dat de clip een vaag breisel van beelden wordt.