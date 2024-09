Na vijf jaar keren The Strokes terug met een nieuwe clip

Het is alweer drie jaar geleden dat de knapen van The Strokes een album uitbrachten en vijf jaar geleden dat ze samen in een clip speelden (All The Time uit 2013 was een montage van oude beelden), maar nu keert het legendarische vijftal uit New York terug met een EP, Future Present Past, en ze doen er ook nog een video bij van je favoriete nummer Threat of Joy.

De clip, die door Warren Fu werd geregisseerd (hij werkte eerder met artiesten als Daft Punk, Snoop Dogg, Haim en Weezer) is surreëel, random en raar. Er is mysterie. Er is een list. Er is choreografie. Er is een verbijsterend plot.

Het is fijn om ze weer terug te hebben.

Regisseur: Warren Fu

Director of Photography: Byron Werner

Executive Producer: Haley Moffett

Producers: Jonathan Ward & Peter Williams

Sound Design & Scoring: Peter Lauridsen

Edit & Color: Warren Fu

