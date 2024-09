Xiu Xiu’s cover van ‘Into the Night’ bevat alle horror en schoonheid van de Twin Peaks-soundtrack

Alles aan Twin Peaks, van de modegrillen tot de fonts, zal voor eeuwig en altijd in de Amerikaanse cultuur geëtst staan. Maar het meest opvallende element aan heel het gebeuren is zonder twijfel de soundtrack, geschreven door David Lynch en Angelo Badalementi. Xiu Xiu is daar als geen ander van op de hoogte. Binnenkort brengen ze een volledig album uit met covers van de Twin Peaks-soundtrack.

Gisteren kwam de cover van Into The Night van Julee Cruise online. Het origineel is dromerig waarmee het gevoel wordt opwekt van Laura Palmers geest die over het slaperige stadje waart. De versie van Jamie Stewart en co bezit een heel andere soort droefheid en verlangen. De interpretatie van Steward zit vol pijn, helemaal in lijn met de chaotische gitaren die een unieke soort smart, angst en schoonheid aan het nummer geven.

Videos by VICE

Luister hieronder naar het nummer, en check het volledige album vol covers van Twin Peaks op Record Store Day.