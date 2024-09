In deze nieuwe ‘The People Vs.’ reageert YG op de comments onder ‘Fuck Donald Trump’

Fuck Donald Trump van YG en Nipsey Hussle heeft veel stof doen opwaaien toen het in maart uitkwam. De clip heeft bijna tien miljoen views, is afgelopen zomer geremixt door G-Eazy en Macklemore en het heeft de verwachtingen voor YG’s album Still Brazy opgeschroefd.

Met oog op het presidentiële debat tussen Trump en Clinton afgelopen nacht vroegen wij YG om in de comments onder de clip van Fuck Donald Trump te duiken en erop te reageren. In deze nieuwe aflevering van ‘The People Vs.’ is YG niet bepaald mals voor de republikeinse kandidaat. Bekijk de video hieronder.