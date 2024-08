Foto’s van de beginjaren van Pride in Nederland

Vandaag worden de feestneuzen in de OBA locatie Oosterdok in Amsterdam opgezet, want de erfgoedorganisatie van de lhbt+-gemeenschap, IHLIA LGBT Heritage, viert haar veertigste verjaardag. Dit jubileum wordt gevierd in de vorm van een expositie van hun fotocollectie genaamd ‘With Pride’. Dat betekent een heleboel foto’s uit de beginjaren van de emancipatie van lhbt+’ers, die destijds begon doordat de lesbiennes de barricaden opklommen voor gelijke rechten.

Reden voor een knalfuif is het natuurlijk niet, aangezien de emancipatiestrijd van homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transgender personen en alle anderen op dit brede spectrum nog altijd voortduurt. Misschien is het daarom des te belangrijker om je wat te verdiepen in de geschiedenis en de verhalen van de lhbt+-gemeenschap, want er valt nog een boel te verbeteren. ILHA stelt bijzondere stukken uit hun collectie tentoon, met persoonlijke verhalen van pioniers die erbij waren. Het laat zien wat de emancipatiestrijd in veertig jaar nou eigenlijk heeft opgeleverd voor lhbt+’ers, en hoe onze samenleving er nu voor staat. Bekijk hieronder alvast een greep uit de collectie:

Foto door Ton Verhees

Foto door Ton Verhees, Den Bosch 1981

Foto door Henny Henriet, Demonstratie 1977

Foto door Ton Verhees

Foto door Gon Buurman, Gay Pride in Amsterdam, 1996.

Foto door Karin Daan, deomonstratie 1977

Foto door Marian Baker, Clit Club