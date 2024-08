Priemende beginnersvragen over het pijpen van voorbinddildo’s

Een voorbinddildo pijpen wordt ook wel een ‘faux-job’ genoemd – een nep-blowjob, dus letterlijk. Het is een activiteit die best wat vragen oproept, zoals: waarom zou je in vredesnaam een siliconen neplul willen pijpen? En wat heeft de drager er verder aan? Voorbinddildo’s worden vooral geassocieerd met queer vrouwen, maar willen die juist niet liever fallusvormige dingen vermijden, laat staan in hun mond nemen? Is een faux-job een heteronormatieve daad, of juist een soort rebelse gendermindfuck?

Laten we even bij het begin beginnen.

Waar komt de term faux-job vandaan, en zouden we die überhaupt moeten gebruiken?

Niemand weet waar de term van origine vandaan komt, maar ik zag ‘m zelf voor het eerst in het informatieve en ook nog eens heel leuke boek Girl Sex 101 van Allison Moon, dat uitkwam in 2015. Ik kwam het tegen in het hoofdstuk van gastauteur Tina Horn, dat de voortreffelijke titel “Gender Fuck Cock Suck” draagt. Ook Urban Dictionary heeft een pagina over faux-jobs, al vind je deze definitie pas terug op de vierde plek.

Hoewel de term best handig is om een onderscheid te maken tussen een blowjob en een faux-job, vindt niet iedereen het even goed getroffen. Het woord ‘faux’ impliceert namelijk dat iets nep is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, vertelt Moon me. “Ik gebruik de term faux-job zelf niet, maar ik noem het gewoon bij de naam – een pijpbeurt.”

Er zijn niet echt duidelijke regels over het gebruik van de term. “Hoe je het noemt hangt maar net af van degene die de dildo draagt, en hoe ze zich daarmee identificeert,” zegt Sassy*. Zij werkt voor Girlpile, een seksfeest voor vrouwen dat in Californië wordt georganiseerd. “Als we een rollenspel doen, en we het wel realistisch willen houden, zeggen we gewoon blowjob. Maar als het meer in de sm-richting is, gaat het meer om de machtsverhoudingen, en minder om de penis.”

Goed, maar waarom zou je een dildo willen pijpen?

1. Vanwege hoe het eruitziet

Het oog wil ook wat. Je partner op haar knieën zien, bijvoorbeeld. Zien hoe haar mond zich uitnodigend opent. Je kan haar in haar keel nemen, en toekijken hoe ze ervan geniet.

2. Vanwege hoe het voelt.

De pik is zelf dan wel van siliconen gemaakt (of cyberskin, of glas, wat je wil), maar dat betekent niet dat het niet goed kan voelen. De dildo komt ook tegen het geslachtsdeel van de drager aan, dat daardoor gestimuleerd wordt. Moon benadrukt dat veel vrouwen het prettig vinden om de achterkant van de dildo tegen hun clit te voelen. Andere vrouwen plaatsen de dildo liever tegen hun venusheuvel, om zo wat meer kracht te kunnen zetten.

Om dit alles nog beter te voelen zou je ook nog een one-strap kunnen dragen, een soort string die vastzit aan de dildo en voor extra stimulatie zorgt. Ook bestaan er dildo’s die zelfs nog vibreren aan de achterkant. En je hebt natuurlijk ook nog twee handen vrij om je eigen geslachtsdeel, of dat van je partner, mee te stimuleren. Multitasken is nog nooit zo makkelijk geweest.

3. Omdat het je kijk op gender verandert

Faux-jobs activeren ook het orgaan dat soms vergeten wordt bij de seks: je hersenen. Voor mensen die een penis zouden willen hebben, kan het voldoening geven en opwindend zijn. Maar als je seks hebt met een voorbinddildo, betekent dat niet automatisch dat je een penis wilt hebben. Voor sommige queer vrouwen is het pijpen van een voorbinddildo een spannend machtsspel, dat hen in staat stelt om seksuele handelingen te verrichten die normaal gesproken niet voor ze zijn weggelegd. En ik ken ook vrouwen in heterorelaties die soms een voorbinddildo omdoen om hun vriendjes te laten ervaren waarom een blowjob eigenlijk een ‘job’ heet. Met andere woorden: het is goed om af en toe even in elkaars genderrollen te kruipen.

Het kan er bij faux-jobs ruig aan toegaan – er wordt aan haren getrokken, en in monden geneukt – maar dat hoeft natuurlijk niet. Pijpen zegt sowieso vrij weinig over onderdanigheid: je hebt immers iemands geslachtsorgaan tussen je tanden.

Ben je niet een beetje een slechte queer als je graag dildo’s pijpt?

Nee hoor. Er zijn sowieso weinig dingen die je ‘slecht’ maken in die zin – behalve als je jezelf of je partner er rot door laat voelen. Als je ervan houdt om te pijpen of gepijpt te worden, zegt dat niks over wie je bent of hoe je in het leven staat. Of zoals Horn zegt in Girl Sex 101: we moeten de pik opnieuw uitvinden, ongeacht je seksuele voorkeur. “Neem de fallus terug van het patriarchaat!”

Sassy is het daarmee eens. “Dit gaat niet over penisnijd. Fuck Freud. Snap gewoon dat penissen niet voor iedereen hetzelfde zijn, want dat zijn ze gewoon niet.”

Veiligheidstips en meer voor het pijpen van dildo’s

“Als je alle seksuele activiteiten op een rijtje zet, is orale seks met een voorbinddildo zeker een van de veiligste,” zegt Moon. Je zou alleen een soa kunnen krijgen als je een dildo met anderen deelt en ‘m omstebeurt gebruikt. “Dit risico kan verlaagd worden door de dildo tussendoor te wassen, of een condoom te gebruiken en deze te verwisselen voordat iemand anders hem gebruikt.”

Als je er dan toch wat aan overhoudt, is het waarschijnlijker dat dit door de dildo zelf wordt veroorzaakt. Omdat siliconen en andere materialen wat ruwer zijn voor de keel, zou het kunnen dat de gebruikers daar achteraf wat lichamelijk ongemak aan overhouden. Moon zweert zelf bij dual density-dildo’s, die een “soepele buitenkant hebben en aanvoelen als een vleeslul, wat prettiger is voor je keel en je kaak.”

Bedenk wel dat zo’n pik alsnog nooit zacht wordt of van grootte verandert. Zowel Sassy als Moon raden daarom aan om genoeg oogcontact te blijven maken. “Om te weten of de ander opgewonden is moet je toch echt op andere signalen letten,” zegt Sassy.

*Sassy’s achternaam is weggelaten om privacyredenen.