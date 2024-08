Prikkelende foto’s van gevaarlijk lange teennagels

Toen ze op Instagram een subcultuur van vrouwen met bizar lange nagels vond, raakte Amy Lombard plotsklaps geïnspireerd. Dat leidde tot een serie absurde nepnagels in een nogal weelderige setting. Als de nagels een tikkie korter waren geweest, was het prima voer voor Instagram. Maar door die extra paar centimeters, past het nu toch beter in een rariteitenkabinet. Lombard erkent dat haar fotoserie inderdaad voor “mensen met ‘een specifieke smaak’” is.

De 27-jarige fotograaf – die eerder al haar blik richtte op missverkiezingen voor baby’s, seksfeesten, Juggalo’s, bijeenkomsten van internetgroepen, de groupies van Aaron Carter en een clownhotel – werkte voor haar nepnagelproject Nails Pt. 2 samen met kunstenaar Sonya Meesh en model Amanda Lanzone. Sonya maakte van acryl nepnagels in bombastische kleuren en voorzag die van edelstenen, nepbont en zo nu en dan een gevaarlijk scherpe punt. Toen was het aan Amanda om de rol van ‘voet’ te spelen en haar zo goed mogelijk te positioneren met de creaties van Sonya aan haar lijf.

De foto’s zijn een vervolg op de serie Nails uit 2015, waarmee Amy nagelkunst al combineerde met vettig en vies fastfood. Omdat sinds haar eerste serie nepnagels vrij normaal was geworden, koos ze ervoor om in haar nieuwe serie de voet bij het fenomeen te betrekken. Voeten zijn nou eenmaal een lichaamsdeel waar we niet zo graag naar kijken, waardoor de nepnagels direct absurd aandoen.

Voor haar onderzoek dook Amy diep in teennagelfora zoals bijvoorbeeld longnails.com – waar je hopen foto’s van vrouwen in pikante poses en met teennagels in zuurstokkleuren vindt. Daarnaast staan er op Instagram meer dan veertigduizend foto’s met de hashtag #longtoenails, waarop gebruikers met namen als Indyfootaddict72 seksueel getinte complimentjes geven. De teennagelmodellen dragen vaak bikini’s, lingerie of strakke cocktailjurkjes en met props als glazen rode wijn, voedsel, zwart leer en netpanty’s weten ze hun nichepubliek uitermate goed te prikkelen.

Amy zegt dat ze met Nails Pt. 2 “de draak met lifestylefotografie wilde steken, omdat ik daar werkelijk een grafhekel aan heb.” Want, met teennagels van vijftien centimeter is het immers verdomd moeilijk om te lopen. Dat gezegd hebbende, wil ze ook niemand in de weg staan die een teennagelvork wil dragen. “Wat mij betreft is dat een prima look; het understatement van de eeuw, zou ik zelfs willen zeggen.”

