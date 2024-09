Primal Scream heeft een nieuwe video uit, voor Where the Lights Gets In, met in de hoofdrol frontman Bobby Gillespie en popzangeres Sky Ferreira opgesloten in een lavalamp. Althans, met een beetje fantasie zou je dat kunnen vinden. Er komt een nieuw album aan van Primal Scream, Chaosmosis. De plaat is uitgerekend op 18 maart.