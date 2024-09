Doom or be Doomed: luister hier naar Primitive Mans nieuwe splits met Northless en Sea Bastard

Over Primitive Man kun je veel zeggen. Ze zijn immens zwaar, misanthropisch en verwrongen, maar bovenal zijn ze fucking productief, wat ze nog maar eens duidelijk maken door in een klap twee nieuwe releases uit te brengen.



Om te beginnen is er de split met sludgemonster Sea Bastard. De band uit Engeland combineert dreunende grafklanken met afschrikwekkende vocalen die perfect samensmelten met de vuistslag Primitive Man. Dry Cough en Black Reaper records laten de split aanstaande 7 maart op je los. De fysieke versie van dit stuk geweld kan je hier (en hier) bestellen, maar wees er snel bij want PM liet via hun facebook weten dat er nog maar enkele exemplaren beschikbaar zijn. De stream vind je al wel hieronder.

Dan volgt er een split met de Yankee-broeders van Primitive man, Northless. De drie geleverde nummers druipen van het gal, en zullen zonder twijfel de fans van Primitive Man kunnen bekoren. Het nummer van laatstgenoemde, Empty Husk, scheurt tergend traag je ribbenkast open zoals enkel Primitive Man dat kan. Ook deze split kan je pre-orderen, via Halo of Flies, en ziet het daglicht op 4 maart.