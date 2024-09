Prince z’n oeuvre zal eindelijk te streamen zijn

Hoe vaak is het je wel niet overkomen dat je brak en kwetsbaar in bed lag en dat je gebroken lichaam hunkerde naar het tedere geluid van Prince Roger Nelson? Ik maak dit stelselmatig mee alleen om telkens weer te beseffen dat Prince z’n muziek niet te streamen is (behalve als je niet zoals iedereen TIDAL opzegde nadat je Lemonade had bekeken).

Maar dat is allemaal verleden tijd, want schijnbaar is Prince z’n oeuvre vanaf 12 februari ook te streamen via Spotify en Apple Music.

Een insider vertelde de New York Post dat de muziek vanaf de Grammy Awards beschikbaar wordt gemaakt voor iedereen. Ook zijn er al mysterieuze paarse Spotifybanners gespot in Londen en New York die onze hoop lijken te bevestigen. Ik pink alvast een paars traantje weg.

(Beeld penner via Wikimedia Commons)