Prince is op 57-jarige leeftijd overleden

Fotocredit: Handout

De legendarische funk- en rockmuzikant Prince is overleden in zijn studio aan huis in Chanhassen, Minnesota, zo melden meerdere bronnen. Hij is 57 jaar geworden.

Prince Rogers Nelson was een van de meest invloedrijke hedendaagse artiesten, die met zijn muziek de grenzen opschoof van wat seksualiteit, ras en ook kunst is en kan zijn. Vanaf de jaren zeventig heeft hij tientallen albums uitgebracht, tot aan de vorig jaar verschenen HITnRUN: Phase One en HITnRUN: Phase Two. Hij was zowel een pop- als een rockster, modieus en mysterieus. Hij schreef talloze hits, waaronder ‘I Wanna Be Your Lover’, ‘Kiss’, ‘Purple Rain’, ‘When Doves Cry’, ‘Little Red Corvette’, ‘Raspberry Beret’ en ‘1999’. Hij nam een tijdje een gek symbool als naam, noemde zichzelf ook TAFKAP, maar bovenal speelde hij fantastisch gitaar en elk type broek stond hem goed.

Eerder deze maand werd Prince opgenomen in het ziekenhuis. Volgens verschillende bronnen waaronder TMZ is hij toen enkele uren behandeld vanwege de griep. Vandaag werd melding gemaakt van een overlijden in zijn studio Paisley Park. Inmiddels is door meerdere bronnen bevestigd dat het om het lichaam van Prince gaat.