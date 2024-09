Prince gaf helemaal niks om regen

Bij elke Superbowl kun je van een paar dingen op aan. Iemand trapt tegen een bal, er worden nachos gegeten en een popster of singer-songwriter geeft een lauw optreden tijdens de rust, waar na de wedstrijd vaak niemand zich iets van weet te herinneren. Zo weet bijna niemand meer dat Coldplay dit jaar optrad, en dus niet alleen Beyoncé, en dat will.i.am in 2011 verkleed als een cyborg op het podium stond.

Sinds gisteren het nieuws over het overlijden van Prince naar buiten kwam, hebben veel mensen de behoefte om iets van Prince op het internet te delen. Alleen beschermde Prince met man en macht zijn muziek. Hij was alleen op Tidal te vinden, en niet op Spotify en amper op Youtube. Door zijn grote afwezigheid op internet, zie je nu veel van dezelfde filmpjes voorbij komen waaronder opnames van zijn optreden tijdens Superbowl 2007.

Het Superbowl-optreden van Prince was verre van lauw. Het was zelfs zo speciaal dat op de dag dat Prince het podium zou betreden, de hemel boven Miami openbarstte. Voor het eerst in iets van veertig jaar, zou de Superbowl plaatsvinden in de zeikende regen.

“Ik opende de gordijnen van mijn hotelkamer en dacht dat ik naar een scene van Moby Dick keek”, vertelt Bruce Rodgers, destijds productiedesigner van de halftime show. “Ik belde met Prince om hem te laten weten dat het keihard regende. ‘Ja, het regent’, reageerde hij. ‘Kun je het nog harder laten regenen?’”

En dat is ook precies wat er die avond gebeurde. Het moment dat Prince het podium betrad, begon het te gieten – wat het concert met achtergronddansers op hoge hakken des te meer bijzonder maakte. Op elke mogelijke manier maakte Prince er een gigantisch fenomenaal Superbowl-optreden van, dat op geen andere manier kan worden omschreven dan tijdloos.

Video’s van Prince op het internet zijn zeldzaam, en de kwaliteit van deze opname is vrij ruk, maar indrukwekkend is het optreden alsnog. (Er bestaat trouwens wel een betere versie, maar die valt niet te embedden. Klik hier als je hem wilt vinden.)