Privéjets van beroemdheden zijn een vloek voor de maatschappij

De planeet staat in de fik, we hebben zo’n zeven jaar om een catastrofale temperatuurstijging te voorkomen, en – ah, wat is dat woesjende geluid? Is het een vogel? Een vliegtuig? Oh, het is Taylor Swifts privéjet.

Terwijl wetenschappers in volle paniek met steeds schrijnendere waarschuwingen kwamen over dat onze wereld op het punt staat om een klimatologische ramp te ondergaan, was er een groep van wereldburgers die zich vastberaden niets aantrokken van hun smeekbedes: beroemdheden.

Voor de opkomst van privéjets moesten rijke en beroemde mensen het vliegtuig delen met gepeupel zoals jij en ik. Kijk nou naar Marlon Brando die in 1959 deze Air France-vlucht verlaat – dat is het vermoeide, verfomfaaide uiterlijk van een beroemdheid die alleen door een eersteklas-gordijntje was afgezonderd van alle anderen.

Nu lijkt het erop alsof elke beroemdheid en miljardair – en ook beroemde miljardairs, trouwens – in een privéjet rondvliegt. Zo’n 300 van deze benzineslurpende symbolen van ongelijkheid en klimaatcrisis hebben sinds het begin van 2022 zelfs een totaal van 11 jaar in de lucht doorgebracht, aldus een recent onderzoek van de Guardian. Deze 44.739 reizen hebben net iets meer dan 415.000 ton CO2 uitgestoten – wat ongeveer neerkomt op de gecombineerde koolstofvoetafdruk van bijna 40.000 Britten. Ja ja, die kekke tripjes naar Cannes voor het filmfestival, Parijs voor Fashion Week, Reno voor Burning Man en Napels voor Capri tikken toch wel een beetje aan. Wie had dat gedacht?

In 2022 stelde de duurzaamheids-marketingfirma Yard een overzicht op van de ergste overtreders, en Taylor Swift stond met 170 vluchten in de 7 maanden van het onderzoek bovenaan de lijst. Dat is een vluchtemissie van zo’n 8.293,54 ton, meer dan duizend keer zoveel als een gemiddelde persoon in een jaar. (Een woordvoerder voor Swift vertelde Rolling Stone destijds: “Taylors jet wordt regelmatig aan andere mensen uitgeleend. Het is klinkklare onzin om de meeste van of al deze vluchten aan Taylor toe te schrijven.”)

Sinds afgelopen jaar is die kritische kijk echter uitgemond op woedende kritiek. De 17-jarige scholier Akash Shendure heeft het interactieve Climate Jets-platform opgezet, dat een leger van vrijwilligers gebruikt om de privéjet-voetafdruk van de elite bij te houden – sommige leden van deze elite, zoals Bill Gates, beweren deel uit te maken van de “klimaatoplossing”.

Anderen gaan direct naar de Instagramaccounts van beroemdheden om ze afwisselend te berispen en te smeken om zich niet langer als klimaatvernietigende mafketels te gedragen. Het is een tactiek die er – misschien – voor heeft gezorgd dat sommigen niet langer content posten vanuit hun ongetwijfeld luxueuze vliegtuigen. (Wat was de laatste keer dat je een Kardashian-Jenner een selfie in een privéjet-toilet hebt zien maken?)

Dat maakt degenen die het wel doen schandalig afstotelijk. Neem bijvoorbeeld Peggy Gou – de “(It Goes Like) Nanana”-dj is een recidivist van de verfoeilijke privéjet-posts, en haar fans smeken haar letterlijk om ermee te stoppen. Voorbeeldcomment: “vinden we het nog steeds cool om over privéjets te posten 🙃🙃🙃”.

De fossiele brandstoffenindustrie is erg goed in misleiden – ze hebben liever dat we elkaar de grond in boren omdat we ons afval niet goed scheiden dan dat we de wapens tegen ze opnemen omdat zij onze planeet de grond in blijven boren. Oké, een boze tweet over Travis Kelce die TayTay’s privéjet gebruikt zal de particuliere luchtvaartindustrie niet doen stoppen. Maar als je een symbool wilt hebben van alles wat er mis is met onze planeet, en hoe financiële en ecologische ongelijkheid hand in hand gaan terwijl een klimatologische ramp ons in de nek hijgt, dan is je beste keuze een foto van een luxe handtas die zorgvuldig is neergezet op de leren stoel van een privéjet die nergens heengaat.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

