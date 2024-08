Pro skater Axel Cruysberghs over L.A., zijn eigen board en de Bicky Cheese

In de rubriek ‘Atleten‘ praat VICE met sporters die zowel op als naast het veld schitteren.

Ondanks zijn jetlag behaalde Axel ‘Crusher’ Cruysberghs afgelopen zaterdag de overwinning op het Nokia BK Skateboarden in Antwerpen. Daarmee bewijst hij opnieuw waarom hij als een van de weinige Europese pro skaters zo bekend is in de Amerikaanse skatescene. Zo bekend zelfs dat hij – spoiler alert – nu al voor de tweede keer deelneemt aan onze skateshow King Of The Road, die nu donderdag in première gaat op groot scherm aan de Antwerpse Jordaenskaai, en vanaf zaterdag te zien is op VICELAND.

Het afgelopen jaar stond Axel ook al in de finale van de Tampa Pro, zowat de belangrijkste skateboardwedstrijd van de planeet. Hij heeft zijn American Dream dus waargemaakt, maar toch blijft Axel met beide voetjes op zijn board. Dat blijkt wanneer ik een ontspannen Axel de dag voor het Belgisch kampioenschap ontmoet tijdens de opbouw van het park en hem op de tribunes spreek over zijn leven als pro skater in L.A., King Of The Road en het belang van Instagram.

VICE: Hoi Axel, waarom is je bijnaam eigenlijk ‘crusher’, en wie is daarmee begonnen?

Axel: Dat is eigenlijk begonnen door een foto van mij in Thrasher Magazine met als titel: “Trick by Axel Cruysberghs, but let’s call him Axel Crusher from now on.” Toen ik dus met Instagram begon dacht ik: ik noem me gewoon @AxelCrusher, dat is misschien makkelijker. Het is best moeilijk voor Amerikanen om Cruysberghs uit te spreken. En nu kent iedereen me dus als Axel Crusher. Allemaal omwille van een fotograaf van Thrasher die dat grappig vond. Nu heb ik zelfs een paar pro boards waar ‘Axel Crusher’ op staat.

Je bent al naar Los Angeles verhuisd voor je echt pro was. Wat heeft je over de streep getrokken om die stap te zetten?

Als je echt in skaten wil doorbreken is het toch belangrijk om naar Amerika te gaan. Het is geen vereiste, maar het is wel beter. Skaten speelt zich vooral af in Amerika, bijna heel de industrie is daar. Ik had de kans om het te doen, dus ik dacht: waarom niet? Mijn sponsors wilden ook graag dat ik daar kwam wonen, en ze garandeerden me dat ze mijn visum zouden regelen.

Ik woonde bovendien al drie jaar zo goed als in de VS. Ik bleef telkens enkele maanden daar om parts te filmen, ging een weekje naar huis en dan vertrok ik terug. Het verschil met effectief daarheen verhuizen was dus niet zo groot.

Het is nice om te zien dat er steeds meer Belgische skatevideo’s op Thrasher verschijnen, zoals de film Jacky van Phil Zwijsen. Kent de skatescene in L.A. deze video’s ook?

Het is niet enorm bekend daar, maar er was wel veel volk dat kwam zeggen: “Hey, ik heb je gezien in een filmpje uit België op Thrasher!” Als er een nieuwe part op Thrasher verschijnt, dan zien ze het wel, puur omdat het op Thrasher staat. Misschien neemt de bekendheid toe als we elk jaar zo’n film uitbrengen. En Jacky had best veel sponsors die het wat gepromoot hebben, dat heeft ook wel geholpen.

Over skatevideo’s gesproken, VICELAND’s King Of The Road moet een zieke ervaring zijn geweest. Wat is jou het meest bijgebleven uit het afgelopen seizoen?

Alles! Al ben ik al heel veel weer vergeten. Er gebeurt zo veel op zo’n korte tijd. Pas als ik de afleveringen bekijk, denk ik: ‘Oh shit, heb ik dat gezegd?’ Sommige tricks die ik gedaan heb ik, ben ik ook helemaal vergeten. Iedere minuut was ik wel met iets anders bezig. Het is dus moeilijk om zeggen wat mij het meest is bijgebleven.

Eén van de meer gestoorde dingen was toen we met twee op een board moesten staan om dan samen van trappen af te rollen. Dat was echt heel sketchy. Het grappige is dat ik eens met mijn vriendin samen op een plank aan het staan was, Michael Burnett van Thrasher dat zag dat en me vertelde dat het misschien een goede challenge voor King Of The Road zou zijn. Best zot dat je gewoon iets doet en het plots een challenge voor KOTR wordt.

Heb je dit seizoen heel anders beleefd dan het vorige?

Ik denk dat het eerste seizoen misschien toffer was, omdat ik toen de hele trip heb meegedaan. Nu was ik mystery guest en dat was toch anders. In het begin van de trip kan je de gemakkelijkere challenges doen. Toen ik er dit seizoen bijkwam, waren die natuurlijk al gepasseerd en dan moet je direct beginnen met de moeilijke. Anyway, ik zou echt direct teruggaan, het is zo fijn om te doen.

Hoe was de sfeer bij je team, Foundation? Het leek alsof het een goede match was, maar heel eerlijk: had je liever bij liever bij één van de andere drie teams gezeten?

Voor mij maakte dat eigenlijk niet uit. Foundation was ideaal, want ik ken die mannen allemaal, maar ik ken de andere teams ook goed, omdat ik ze zo vaak zie. Het maakte me echt totaal niet uit. Ik wist dat het bij eender wie tof zou zijn. Foundation ken ik wel het best, omdat Toy Machine [Axel’s pro team, red.] onder hetzelfde distributiebedrijf zit: Tum Yeto. Mike Sinclair [de teammanager van Foundation, red.] is ook mijn teammanager.

Je bent nu pro bij Toy Machine, het team van Ed Templeton. Wat is het volgende op jouw bucket list?

Ik wil echt bij Toy Machine blijven. Het is het merk waarvoor ik altijd al wilde skaten. Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan, maar het is me gelukt. Dus ik ga zeker niet klagen. Misschien zijn die Olympische Spelen mijn volgende doel? Ik zou dat zeker zien zitten. Het is wel iets totaal anders als KOTR, echt het tegenovergestelde.

Ook een mooie voor die bucket list: een eigen board ontwerpen en meteen uitverkopen. Had je veel met het design te maken?

Je hebt wel inspraak. Ik zit dan bijvoorbeeld met Ed samen en dan vraagt hij me wat ik op mijn board wil. Soms heb ik ideetjes of iets wat ik meegemaakt hebt, en dan vertel ik dat aan hem. Dan komt hij ineens met iets af dat echt geweldig is.

Soms zie ik ook boards liggen waar Ed mee bezig is, en dan vraag ik hem of ik die graphic op mijn pro board kan komen te staan. Je kan dus zeker je mening geven.

Je bent heel actief op Instagram. Heb je tips voor jonge skaters?

Op Instagram doe ik echt mijn ding. Als er iets is waar ik tevreden over ben, dan zet ik het erop. Ook omdat ik weet dat de mensen die mij volgen dat tof zullen vinden. Alles wat erop komt, vind ik oprecht plezant, het wordt niet gepushed. Natuurlijk moet ik wel mijn sponsors vermelden, omdat dat belangrijk is voor hen. Dat is normaal. Maar iedereen wint daarbij.

Tegenwoordig moet je als jonge skater dus echt met social media bezig zijn. Als je nog niet zo bekend bent, kan je Instagram zeker in je voordeel gebruiken. Maak wat skate footage, zet het erop en iedereen kan het zien. Vroeger gebeurde dat op YouTube, maar wie gaat daar je naam opzoeken als je niet bekend bent? Nu kan je op Instagram de mensen taggen waarvan je wilt dat ze het zien, en wie weet nemen ze ineens contact met je op.

Ik zag onlangs een clip van je vriendin Lizzie Armanto, die ook pro is. Ze ging overkop in een loop. Heb jij dat ook ooit geprobeerd?

Haha, nee. Ik zat toen in Nieuw-Zeeland. Maar ik had het ook willen proberen, aangezien je kan oefenen met matrassen. Misschien volgende keer…

Je vriendin skate vert – in een ramp dus – jij op straat. Gaan jullie soms samen skaten om elkaar tricks te leren?

We skaten heel vaak samen. Meestal gaan we naar een skatepark, want in Californië zijn er veel skateparks waar je echt alles hebt. Zij skate dan bijvoorbeeld bowl en ik kan dan ook andere shit doen. Al doe ik door haar nu meer bowl dan vroeger. Daardoor ben ik al veel beter geworden in airs. En zij wordt natuurlijk ook beter in street door met mij te skaten. Echt een win-win.

Ik vroeg me nog af, nu je in België bent… Zijn er dingen die je absoluut wil doen voordat je terugkeert naar L.A.?

Ik ben hier nog tien dagen, en ga vooral genieten van het eten. Dingen zoals echt goeie frietjes of een Bicky Cheese heb je niet in de V.S., en dat mis ik wel. Dat is niet zo erg, maar wanneer ik terug naar België kom, kijk ik er wel elke keer echt naar uit. Mijn vriendin komt maandag af en ik ben echt benieuwd wat zij ervan gaat vinden.

Dat zal wel goedkomen. Bedankt, Axel!

