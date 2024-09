Foto’s van het wereldkampioenschap gekke bekken trekken

Vorige week werd in het kleine dorpje Egremont in Engeland voor de 749e keer op een rij de jaarlijkse Crab Fair gehouden. Een favoriet onderdeel van dit festijn is het World Gurning Championship, waarbij de deelnemers hun best doen om een zo afstotelijk mogelijke bek te trekken.

De reden waarom mensen meededen aan het kampioenschap liepen nogal uiteen. Een man was er om het wereldrecord voor de meeste wereldkampioenschappen te verbreken – hij had al eerder meegedaan aan onder andere een erwtenschietentoernooi en was tweede geworden in een wereldkampioenschap slakkenraces. Een andere vrouw was in de auto gestapt en had vierhonderd kilometer gereden nadat ze zich realiseerde hoe eng ze eruitzag zonder haar voortanden.

Maar de lokale bewoners en ervaren bekkentrekkers – die soms al meer dan veertig jaar meedoen – doen het voor de eer en glorie.