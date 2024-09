De subreddit waarop mensen met enorme penissen hun problemen bespreken

Pornovideo’s beginnen vaak ongeveer zo: na wat wulpse strelingen trekt de man zijn broek uit, en dan zijn onderbroek, waarna de hele wereld zijn immense monsterlul kan zien. Ondertussen kijkt de vrouw geïmponeerd toe en zegt ze “hoe groot” dat ding wel niet is.

Voor de mensen die op de subreddit r/BigDickProblems komen is dit de normaalste zaak van de wereld. Het verschil is alleen dat de mensen die erop zitten vaak niet per se geil van de lullen worden, maar eerder geschokt zijn.

De subreddit is precies wat je bij zo’n naam verwacht: een online gemeenschap waar mensen met een onvoorstelbaar grote pik praten over hoe het is om groot geschapen te zijn, en de problemen die daarbij komen kijken. De pagina is aangemaakt in augustus 2011, viert binnenkort dus z’n tiende verjaardag en heeft meer dan 200.000 leden. “Het begon als plek waar vooral memes werden gepost,” zegt medeoprichter Bo. Maar het duurde niet lang voordat er bloedserieuze vragen over grote penissen werden gesteld, inclusief de bijbehorende uitdagingen.

Net als de andere leden die we voor dit stuk spraken, wilde Bo graag een pseudoniem gebruiken, omdat hij liever niet in het openbaar over dit onderwerp praat. “We maken nog steeds weleens grappen over toiletten waar te veel water in zit, omdat het irritant is als je pik het water aanraakt,” zegt Bo. “Maar de subreddit gaat nu ook over serieuzere onderwerpen. Mensen hebben het over de problemen in hun seksleven, hun onzekerheden en wat dit doet met hun mentale gesteldheid. Als je zegt dat je een grote pik hebt, wordt je er vaak van beschuldigd dat je liegt of opschept, maar dit is een safe space voor iedereen.”

De subreddit is uitgegroeid tot steungroep voor mensen van over de hele wereld. Iedereen is er welkom, ongeacht je seksualiteit – je kunt over je problemen praten zonder meteen geseksualiseerd te worden. “Je hoeft niet eens een penis te hebben,” staat in de omschrijving. Er zijn zeker weleens fetisjisten en size queens op het forum, maar die worden meestal gerapporteerd en geblokkeerd.

De achttienjarige Kabir, een student uit Mumbai, kwam op de subreddit terecht omdat hij geen condooms kon vinden in zijn maat. “De condooms die ik wel vond zaten niet lekker,” zegt hij tegen VICE. “Ik gebruik een XXL-condoom, maar die zit nog steeds erg strak. Dat er in India niet zoveel verschillende condooms zijn, maakt het er niet makkelijker op.”

Kabir heeft nog nooit seks gehad, maar maakt zich wel zorgen dat hij zijn partner misschien pijn doet – en daar is hij zeker niet de enige in. “Ik ben dankbaar dat deze subreddit bestaat, want je kunt er goede gesprekken voeren over seksualiteit en penisgrootte. Het is niet makkelijk om zoiets ergens anders te vinden.”

Luca, een 24-jarige student uit Milaan, vertelde aan de gemeenschap dat er een keer bloed bij kwam kijken toen hij met iemand naar bed ging, ondanks dat hij glijmiddel had gebruikt en er goed voorspel was geweest. Jaren later gebeurde hetzelfde met zijn huidige vriend.

De eerste keer dat hij met hem seks had deed het bij allebei pijn, vertelt hij. “Voor hem omdat hij die grootte niet gewend was, en voor mij omdat het nogal pijn doet als iemand heel strak is en mijn penis wordt samengeknepen.”

Bijna anderhalf jaar later hebben ze eindelijk een manier gevonden om pijnloos seks te hebben. “Maar we hebben ook lang geen seks gehad. Ik was doodsbang en haatte mezelf, omdat ik dacht dat ik hem pijn zou doen en het niet verdiende om met hem samen te zijn. Wat nu goed werkt is vingeren, rimmen en voorspel. Daarna penetreer ik hem, maar ik ga er nooit volledig in. Zeker aan het begin van de schacht is mijn pik namelijk nogal breed.”

Penelope, een 29-jarige trans vrouw uit de Verenigde Staten, die ook medeoprichter is van de subreddit, kan meepraten over pijnlijke seks. “Bij mijn eerste seksuele ervaringen kwamen vaginale scheuringen en bloed kijken – meer dan ik had verwacht,” zegt ze in een e-mail. “Ik had geen idee dat het iets was waar ik voor uit moest kijken. Te grote penissen leken me vooral iets uit porno en fantasieën, maar het blijkt een van de grootste problemen te zijn die we op de subreddit tegenkomen.”

De meeste mensen die VICE sprak zeggen ook dat ze er een body dysmorphic disorder (BDD), oftewel ingebeelde lelijkheid, aan overhielden. “Wat ik als gemiddelde grootte beschouw, kan voor iemand die wat kleiner en lichter is gigantisch zijn,” zegt Andrew uit het Amerikaanse Orlando. De 37-jarige bodyguard is 1,95 meter lang en is een paar jaar geleden flink afgevallen: hij woog 180 kilo en wist 45 kilo kwijt te raken. En daardoor leek zijn pik nog groter dan-ie al was.

“Eerst wist ik niet helemaal of ik nou echt groot geschapen was of dat vrouwen dat als compliment zeiden, want zelf zag ik het verschil niet helemaal,” zegt hij. “Maar toen ik slanker werd, leek het net alsof ik een pornopik had. En het is best jammer als mijn bedpartner een kleine vagina heeft en ik niet klaar kan komen. Vrouwen nemen het vaak zichzelf kwalijk, terwijl dat natuurlijk nergens voor nodig is.”

De 26-jarige Eric, een Amerikaanse software-ontwikkelaar, was ook lang in de war over zijn grootte. “Vooral als het aankomt op condooms,” zegt hij. “Die van mij is 14 centimeter lang, wat nog vrij normaal is, maar toen ik mijn maat op calcSD [een online calculator waarmee je je condoommaat kunt meten] checkte, besefte ik dat omtrek net zo belangrijk is, en mijn omtrek is enorm.”

Katya, een 25-jarige trans vrouw uit de Verenigde Staten die cammodel is geweest, zegt dat ze al langer last had van BDD, maar dat haar penisgrootte dat alleen nog maar erger maakte. “Voor een vrouw is het niet prettig om wakker te worden met een erectie. Het was heel pijnlijk om de penis en het scrotum te verbergen, en zelfs nadat ik met hormoontherapie was begonnen en ik mijn teelballen had laten verwijderen, kon ik nog steeds een erectie krijgen. Dat is heel zeldzaam.”

Een paar maanden geleden besloot Katya haar penis voorgoed te laten verwijderen. “Ik ben nog steeds aan het herstellen, maar kan eindelijk zeggen dat ik genezen ben van mijn big dick problems.”

De 28-jarige Amerikaanse student Xee had ook big dick problems, toen hij halverwege de twintig een erectiestoornis kreeg. Met zijn ruime 18 centimeter had hij vaak het gevoel dat hij “eruit werd geduwd” als hij seks had.

“Het voelde erg naar en ongemakkelijk als ik de baarmoeder raakte,” schrijft hij in een e-mail. Omdat hij van de medicatie tegen zijn erectiestoornis juist langdurige erecties kreeg, besloot hij zelf porno te maken en wat video’s op te nemen. Maar daar stopte hij al snel mee. “Ik kreeg allemaal verzoekjes van mensen of ik hun vrouw kon neuken, en dat vond ik nogal debiel,” zegt hij.

Op de subreddit wordt ook over intimidatie en betastingen gepraat. “Ik word bijna altijd betast als ik op het vliegveld langs de beveiliging moet,” zegt Penelope. “En als je maat in slappe toestand al groter is dan die van de meeste stijve penissen, word je vaak als viespeuk gezien, hoe je je verder ook gedraagt. Een beetje zoals vrouwen met grote borsten ook als sletterig worden gezien, wat net zo goed onzin is.”

Andrew weet nog dat hij werd lastiggevallen als hij aan het werk was in een café of club. “Dan grepen vrouwen zomaar mijn penis of ballen vast – soms knepen ze keihard,” schrijft hij.

De subreddit is zelf ook weleens het doelwit van dat soort intimidatie geweest. Sommige leden en beheerders zijn volgens Penelope weleens op slutshaming-accounts beland en wekenlang lastiggevallen. “Het werd zo erg dat sommige leden en zelfs moderators hun account verwijderden,” zegt ze.

VICE heeft meerdere screenshots ingezien van de intimidatie. Op eentje wordt een vrouw die had gepost hoe het was om seks te hebben met een bovengemiddeld lange penis een “size slut” en “loose slut” genoemd. Daarnaast zijn er trollen die aan leden vragen om naaktfoto’s te sturen of nare dingen over hun grootte zeggen.

Een iets minder heftige, maar daarmee niet minder frustrerende vorm van intimidatie heeft te maken met ongefundeerde overtuigingen en stereotypes. “Er is een misvatting dat je op meerdere manieren kunt meten of iemand al dan niet een grote penis heeft,” zegt Penelope. “De ene keer vergelijkt iemand je penisgrootte met je ringvinger, de andere keer met je schoenmaat. Zo werkt het niet, maar dat soort amateurwijsheden zijn nu eenmaal moeilijk te bestrijden.”

Meerdere posts op de subreddit gaan ook over het stereotype dat mensen met een bepaalde afkomst ook een grotere penis hebben. Een jonge zwarte man zegt dat hij bijvoorbeeld gevraagd werd of hij een ‘BCC’ had – een big black cock. Hij moest zelf ook even opzoeken wat dat precies betekende.

Uiteindelijk hopen de mensen op de subreddit het bewustzijn te vergroten over de problemen die grote piemels met zich meebrengen. “De subreddit heeft misschien wel mijn leven gered,” zegt Xee. “Anders was er nog een keer een condoom gescheurd en had ik een soa opgelopen of per ongeluk iemand zwanger gemaakt.”

