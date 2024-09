Prodigy is vandaag op 42-jarige leeftijd overleden, zo meldt XXL Magazine. De hiphoplegende, bekend van Mobb Deep, is een aantal dagen geleden opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas in verband met complicaties rondom zijn sikkelcelziekte, waar hij al sinds zijn geboorte aan leed. De exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht, vertelt een woordvoerder van Mobb Deep aan XXL.

