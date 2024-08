Producenten houden je voor de gek met ‘ambachtelijk’ en ‘huisgemaakt’ eten

Iedereen heeft op zijn minst wel één kleine luxe die hij zich veroorlooft. Een dekbed van handgeplukte ganzenveren, een authentieke Toscaanse olijfolie in een mooie glazen fles of een blikopener die wél werkt. Het zijn die kleine dingen die ons helpen dit zware, grillige ding dat we ‘het leven’ noemen te doorstaan.

Nu blijkt dat je wordt voorgelogen over al die mooie dingen. Volgens een rapport van het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC) dat deze maand werd gepubliceerd, gebruiken voedselproducenten regelmatig termen als ‘ambachtelijk,’ ‘natuurlijk’ en ‘huisgemaakt’ om klanten eigenlijk een vrij normaal product te laten kopen.

Videos by VICE

The Guardian meldt dat het BEUC pleit voor strengere regels voor voedseletiketten in de Europese Unie. In het rapport worden drie soorten misleidende informatie uitgelicht: het gebruik van woorden als ‘ambachtelijk’ en ‘zelfgemaakt’ om massaproducten te omschrijven, afbeeldingen van vers fruit op producten met een laag fruitgehalte, en een product als ‘volkoren’ omschrijven, zonder specifieke informatie te geven over hoeveel volkoren graan erin zit.

In het rapport Food Labels: Tricks of the Trade valt te lezen dat producenten door onduidelijke reclamerichtlijnen consumenten kunnen misleiden. “Door gebruik te maken van de grijze gebieden in de Europese wetgeving voor voedseletiketten, wordt bij consumenten het idee gewekt dat ze een gezonder of beter product kopen dan ze in werkelijkheid krijgen,” staat in het rapport. “Alle informatie op een etiket moet eerlijk en authentiek zijn, zodat consumenten betere en goed geïnformeerde keuzes kunnen maken.”

Voedselproducenten van over de hele wereld zijn betrapt op het gebruik van misleidende termen op hun verpakkingen. Dit jaar werd Pret a Manger gedwongen om het woord ‘natuurlijk’ van zijn verpakkingen te halen, nadat actievoerders voor ‘echt brood’ hadden geklaagd over de E-nummers in hun stokbroden. En een Duitse brouwer kreeg kort geleden duidelijk te horen dat het niet oké is om bier als ‘bekömmlich’ (gezond) aan te prijzen.

BLIJF WAAKZAAM BROEDERS.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.