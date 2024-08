Hoe het is om als professioneel Magic-speler de hele wereld rond te reizen

Ik begon op mijn elfde met Magic: The Gathering (MTG), ook wel bekend als het beroemdste ruilkaartspel ter wereld. Het bestaat sinds 1993 en kan zowel online als offline gespeeld worden door minstens twee personen. Als speler neem je de rol in van tovenaar en heb je 20 levenspunten – het doel is om de levenspunten van de ander omlaag te krijgen door bepaalde kaarten te spelen. Die kaarten kunnen wezens, spreuken of voorwerpen vertegenwoordigen. Ik was er compleet door geobsedeerd.

Maar toen ging ik naar de middelbare school, waar het als nerdy werd gezien. Omdat ik nog wel indruk wilde maken op meisjes, besloot ik er maar mee te stoppen. Achteraf gezien was dat een grote fout, want als ik door was gegaan, had ik misschien wel de wereld rondgereisd als professionele Magic-speler. Want dat kan gewoon.

Het spel levert veel winst op voor de fabrikant Hasbro – tevens de eigenaar van Wizards of The Coast, het bedrijf achter Magic. Het spel was zelfs een van de grootste inkomstenbronnen voor Hasbro in de afgelopen jaren. In 2021 heeft het online platform Magic Arena naar verwachting 11 miljoen gebruikers, mede omdat er eind 2020 een mobiele versie verschijnt. En dan hebben we het nog niet gehad over mensen die met fysieke kaarten spelen.

In december 2019 pakte de Poolse speler Piotr Glogowski ongeveer 90.000 euro toen hij het Mythic Championship won, een toernooi voor genodigden met een pot van 440.000 euro. Bij de laatste editie van de MTG Arena Mythic Invitational lag dat bedrag zelfs op 900.000 euro. Volgens de officiële website van Magic heeft de Braziliaan Paulo Vitor Damo da Rosa in zijn carrière 780.000 euro verdiend – en dat gaan alleen nog maar om de grotere toernooien.

Om erachter te komen wat ik heb misgelopen, wilde ik een echte Magic-pro spreken. Dat kun je zeker zeggen over Marco Cammilluzzi, die deel uitmaakte van het Italiaanse team dat in 2015 de World Magic Cup won. We spraken over zijn weg naar de top, het geld dat in het wereldje omgaat en waarom Magic over zoveel meer gaat dan alleen dat.

VICE: Wanneer begon je met Magic, en wanneer realiseerde je je dat je er je baan van kon maken?

Marco Cammilluzzi: Ik begon op mijn zeventiende. Ik speelde toen basketbal, maar kreeg een schouderblessure waardoor ik er een jaar uit lag. Toen ging ik over op Magic. Ik begon met kleine toernooien en ging steeds een stapje hogerop. Toen ik 22 was, besefte ik dat als ik er echt moeite in zou steken, ik echt goed kon worden. En geld kon verdienen.

Hoe zit het professionele circuit van Magic in elkaar?

Het is best ingewikkeld, omdat het laatst erg is veranderd. Wizards of the Coast heeft de Magic Pro League (MPL) opgezet met 32 spelers, gebaseerd op de ranglijsten. Andrea Mengucci zit er bijvoorbeeld in, die in 2015 de World Magic Cup met mij won. Deze spelers verdienen een salaris van het bedrijf (67.000 euro per jaar in 2018, red.) en zijn automatisch voor ieder toernooi gekwalificeerd. Alle andere spelers moeten door kwalificatierondes gaan, eventueel met een sponsor om de kosten te dekken. Het prijzengeld wordt vervolgens verdeeld op basis van je plek.

Hoeveel verschillende soorten toernooien zijn er?

Er zijn live-evenementen en e-sportevenementen. Bij die eerste groep zitten grote toernooien, met potten van tussen de 180.000 en 220.000 euro, en dan zijn er nog middelgrote en lokale toernooien. Online kan het prijzengeld nog veel hoger zijn. Hoe meer evenementen je bezoekt, hoe meer je wint en hoe meer je verdient. Goede spelers verdienen honderdduizenden euro’s per jaar.

En spelers die niet in de MPL zitten? Kunnen zij ook genoeg verdienen door alleen Magic te spelen?

Ik werk als business-analist en ben professioneel Magic-speler. Als ik wil zou ik ervan kunnen leven, maar ik hou er niet zo van om over geld te praten. Dat vind ik ook niet het belangrijkste van deze wereld. Het is vooral ook heel leuk om te doen.

CAMMILLUZZI TIJDENS EEN SPEL

Heeft de pandemie veel impact op de toernooien gehad?

Alle live-evenementen zijn helaas uitgesteld ja. Het heeft de overgang van live naar online versneld: alle grote toernooien worden nu op het platform MTG Arena gespeeld, ook om het consistent te houden.

Zo kun je in ieder geval door blijven gaan met spelen, maar het haalt wel wat ‘magie’ weg. Want reizen heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de ervaring. Ik speel nog steeds online, maar zou graag weer naar een fysiek evenement gaan.

Is het voor beginners een duur spel? Ik heb gehoord dat de beste kaarten best wat kunnen kosten.

Magic kost inderdaad wel wat, maar zo zou ik er niet naar kijken. Ik ken veel spelers die niet veel geld hebben en toch succesvol zijn. Je maakt ook deel uit van een gemeenschap, en spelers lenen elkaar vaak kaarten uit. Maar voor een goed deck heb je wel twee- à driehonderd euro nodig.

Sommige kaarten zijn nog wel een stuk duurder, toch? Er is laatst een Black Lotus-kaart verkocht voor 150.000 euro.

Dat is wel te verklaren. Magic wordt op verschillende manieren gespeeld: of alleen met kaarten die in de afgelopen twee jaar zijn uitgekomen – de standaardkaarten – of gewoon met elke kaart die er bestaat. De kaarten die duizenden euro’s kosten zijn meestal de oudere exemplaren, van eerdere uitbreidingen. De belangrijkste toernooien worden met standaardkaarten gespeeld, dus in het professionele circuit wordt paradoxaal genoeg vooral van goedkope kaarten gebruikgemaakt. De Open Beta-uitbreiding van Magic Arena – de online versie – in september 2018 heeft het in ieder geval een stuk goedkoper gemaakt.

Hoe vaak oefen je ongeveer?

Ik probeer minstens drie à vier uur per dag te trainen, en dat vijf dagen per week. Ik speel online om wat aan mijn techniek te schaven, en voor de pandemie speelde ik ook met spelers uit mijn omgeving om nieuwe strategieën uit te proberen.

Hoe zie je of iemand een goede Magic-speler is?

Er zijn eigenlijk twee soorten spelers: natuurtalenten en mensen die zichzelf makkelijk kunnen verbeteren. Het gaat niet alleen om hoe je een goed deck samenstelt, maar ook om hoe je het spel speelt. Magic is een spel waarbij je de tegenstander moet lezen en erop moet reageren. Degene die de minste fouten maakt wint.

Wat zeggen mensen wanneer je zegt dat je geld verdient met Magic?

Mensen zijn meestal erg verrast, geschokt bijna. Er verandert ook een hoop: dankzij e-sport is het hele beeld van nerds totaal omgeslagen. Mensen zijn niet alleen verrast door het geld, maar ook door het feit dat we de wereld rondreizen en zoveel mensen ontmoeten. Ik ben in heel Europa geweest, de Verenigde Staten, Japan, Maleisië en Puerto Rico. Ik heb in Hawaï gespeeld, de mooiste plek die ik ooit heb gezien. Wie weet of ik daar ooit zou zijn geweest als ik geen Magic had gespeeld.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Italië.