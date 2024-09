Professionele tovenaars leggen uit hoe je met magie geld kunt verdienen

Jong zijn is hartstikke leuk, maar ook niet leuk. De huurprijzen stijgen bijvoorbeeld voortdurend, en een huis kopen is voor veel jongeren onmogelijk. De meesten van ons verhuizen hun spullen van de ene naar de andere veredelde studentenwoning, waar huisgenoten enkel nog communiceren via passief agressieve post-its op een stinkende gezamenlijke koelkast.

De economie schijnt aan te trekken, maar de arbeidsmarkt is zeker geen gespreid bedje. Veel jonge mensen worden min of meer gedwongen zzp’er, wat vaak een verkapte vorm van werkloosheid is, terwijl grote bedrijven lobbyen voor het afbreken van regelgeving die ons moet beschermen tegen een volgende financiële crisis.

Bleh, laat ook maar. Ik kan niet wachten tot ik mijn dagen mag slijten in een onderaardse fabriek, waar ik smartphones assembleer voor de winnaars van het kapitalisme, in plaats van mijn pensioen uit te zitten in een goed verwarmd bejaardentehuis waar ik tot mijn dood kan masturberen op feministische porna. Gelukkig zullen de meeste leeftijdsgenoten net zo miserabel en apatisch zijn als ik.

Ergens tussen een sombere overpeinzing en een huilende masturbeersessie in bedacht ik me dat niemand nog echt heeft nagedacht over alternatieve manieren om uit onze penibele financiële situatie te komen. Je kunt natuurlijk in de mallemolen van het leenstelsel stappen, maar wie wil er nog studeren? Je leert dingen waar je toch geen werk mee vindt, en bovendien is het allemaal overbodig als je eenmaal hebt leren toveren. Iets radicaals als heks worden is misschien wel de enige oplossing voor mijn geldproblemen.

Kunnen heksen uit het niets geld tevoorschijn toveren? “Als je van jezelf een lui varken bent, dan zal magie je niet verder helpen in het leven.” Duidelijke taal van tovenaar Maxim, een professionele magiër met 18 jaar ervaring, onder meer met geldspreuken. “Ook moet je niet gierig zijn,” zegt hij. “Als je weinig hebt en in één keer alles wil hebben, dan heb je niets aan magie.”

Oké, dus je kunt jezelf niet op magische wijze een Maserati onder je kont toveren. Maar wat dan wel?

“Een salarisverhoging kun je met een beetje magie echt wel voor elkaar krijgen,” zegt Jason Miller, een beroepstovenaar die zich volgens zijn eigen site specialiseert in het raakvlak tussen het paranormale en het financiële leven. “Rijk worden is moeilijk,” zegt hij, “maar magie vergroot je kansen op succes, onder meer door obstakels uit de weg te ruimen.”

Je hoeft geen ervaring te hebben met toverstaven of bezemstelen om magie te gebruiken. Net als bij seks kun je er steeds beter in worden door er tijd en aandacht aan te besteden. “Je kunt er wel aanleg voor hebben,” zegt Miller. “Sommige mensen zijn betere magiërs dan andere, maar iedereen kan geldmagie leren toepassen.”

Professionele heksen en tovenaars zijn wel spaarzaam met uit de doeken doen hoe je jezelf rijker kunt toveren. “Net als veel andere spreuken moeten ook de geldspreuken geheim blijven,” zegt Maxim geheimzinnig. “Een algemene succesformule is er niet. Iedereen moet zijn eigen formule voor succes ontdekken.”

Miller wil zijn geldspreuken ook niet vertellen. Hij adviseert: “Maak een plan dat ook zonder magie werkt, en voeg daar magie aan toe om er zeker van te zijn dat het plan slaagt.” A-ha.

Omdat ik een diepgravende onderzoeksjournalist ben, vraag ik door. Miller licht een tipje van de sluier op: “Magie uit zich in toevalligheden, of in dingen die extreem goed uitpakken. Magie laat de wijzers van de weegschaal in jouw voordeel uitslaan. Maar geld tevoorschijn toveren kan niemand.”

Een ontluisterende openbaring. Wat kan ik volgens Miller dan wel doen? “Als je peentjes begint te zweten bij het checken van je saldo, steek dan eens een groene kaars aan, ingesmeerd met olie. Bid tot een godin als Juno terwijl de kaars opbrandt, of tot de heilige maagd Maria als je toevallig katholiek bent.” Je kunt volgens hem ook een talisman maken met symbolen van Jupiter en Venus, en die meenemen naar een sollicitatiegesprek.

Er zijn volgens Miller geen grenzen aan hoeveel geld je kunt verdienen met magie. Maar waarom zijn dan niet alle heksen en tovenaars allang rijk? Of zijn alle rijke mensen stiekem heks? Ik legde die vraag voor aan Morgana Rae, schrijver van het boek Financial Alchemy: Twelve Months of Magic and Manifestation. “De meeste heksen die ik ken houden niet van geld,” zegt ze. “Dat komt meestal omdat ze alles niet helemaal op een rijtje hebben.” Op Rae’s website ligt ze zelf in een rode jurk op een vloer vol bankbiljetten en rozenblaadjes. “Toverspreuken zijn waardeloos als je vanbinnen niet in balans bent,” voegt ze toe.

Miller noemt een andere oorzaak waarom heksen en tovenaars vaak platzak zijn. “Ze passen hun magie toe op de verkeerde dingen in het leven,” zegt hij. “Ook heerst er een klimaat van anti-materialisme onder heksen, wat een erfenis is van de hippiecultuur van de jaren zestig.” Je kunt volgens hem best rijk worden als tovenaar, zonder je integriteit te grabbel te gooien. “Spiritualiteit en rijkdom kunnen best samengaan. Er zijn monniken, nonnen en yogi’s die zonder geld door het leven gaan, en dat is prima. Maar er zijn andere manieren om te leven.”

Als dit alles nog niet bemoedigend genoeg is, neem dan een voorbeeld aan J.K. Rowling. Zij gebruikte magie om een miljard binnen te hengelen. Waarom doe je dat niet?

