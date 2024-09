De tatoeages van mensen in de publieke zwembaden van Boekarest

In de communistische tijd waren publieke zwembaden ongeveer de enige plek waar de inwoners van Boekarest hun zomerse weekenden konden spenderen, omdat dat het enige was dat ze konden betalen. Toen het communisme in 1989 viel kwamen er wel meer opties bij om de zomers te spenderen, maar de armere inwoners bleven naar de openbare zwembaden gaan voor hun zomerse vertier. Dat is nu nog steeds zo.

De foto’s hieronder maken deel uit van P’afară, een (antropologisch) project van kunstenaars en fotografen, gericht op publieke zwembaden in Boekarest. Ik was op de een of andere manier vooral heel erg geïnteresseerd in hun tatoeages, omdat ze daar enerzijds heel trots op zijn, maar er anderzijds alleen mee kunnen pronken op dit soort momenten. Dit is een selectie van de foto’s van de glimmende, met liters inkt geïnjecteerde lichamen.

Videos by VICE

Tatoeages zijn culturele referenties die de moeite van het benoemen waar zijn. Alle subjecten die hier gefotografeerd zijn proberen een persoonlijk verhaal te vertellen, of leggen een belangrijke levenservaring voorgoed vast, met gebruik van inkt.

Sommige tatoeages hieronder werden in de vroege jaren negentig gezet, maar andere ook recentelijk nog, en ze geven bij elkaar een goede indruk van de inkttechnieken en hoe die door de jaren veranderd zijn. Er zitten kruisjes tussen, namen van vrienden of familie en afbeeldingen van geliefden. De bezitters zijn altijd trots en vertellen graag over de verhalen achter de tatoeages, en wat ze nog willen laten zetten.

Tekst door Mihnea Mihalache-Fiastru.