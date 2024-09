Protip: we moeten allemaal onze urine gaan drinken

Astronauten in het ISS drinken hun eigen urine. Dit wordt eerst gerecycled tot zuiver en drinkbaar water. Ook in San Diego of Singapore is dit doodnormaal: onder andere door droogtes zijn zij gedwongen gezuiverd rioolwater te drinken, gewoon uit de kraan. De Amerikaanse stad wil dat in 2035 eenderde van het kraanwater bestaat uit gezuiverd afvalwater.

Zelfs een paar bierbrouwers zijn begonnen met experimenten met afvalwater. Stone Brewing in San Diego heeft pasgeleden hun toepasselijke ‘Full Circle Pale Ale’ gepresenteerd: bier gemaakt van hergebruikt water. (Tot nu toe was het eenmalig, dus het is niet te koop.) “Het biertje heeft een vleugje karamel en smaakt een beetje tropisch,” vertelt woordvoerder Colleen Gatlin. De burgemeester van de stad vond het biertje heerlijk.

