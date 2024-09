Protip: we moeten allemaal onze urine gaan drinken

Astronauten in het ISS drinken hun eigen urine. Dit wordt eerst gerecycled tot zuiver en drinkbaar water. Ook in San Diego of Singapore is dit doodnormaal: onder andere door droogtes zijn zij gedwongen gezuiverd rioolwater te drinken, gewoon uit de kraan. De Amerikaanse stad wil dat in 2035 eenderde van het kraanwater bestaat uit gezuiverd afvalwater.

Zelfs een paar bierbrouwers zijn begonnen met experimenten met afvalwater. Stone Brewing in San Diego heeft pasgeleden hun toepasselijke ‘Full Circle Pale Ale’ gepresenteerd: bier gemaakt van hergebruikt water. (Tot nu toe was het eenmalig, dus het is niet te koop.) “Het biertje heeft een vleugje karamel en smaakt een beetje tropisch,” vertelt woordvoerder Colleen Gatlin. De burgemeester van de stad vond het biertje heerlijk.

De burgemeester van San Diego, Kevin Faulconer, en Pat Tiernan, een medewerker van Stone Brewing. Beeld via Stone Brewing.

Voor veel mensen is het drinken van rioolwater ondenkbaar – zelfs wanneer het uitgebreid bewerkt is. Maar gisteren, op Wereldwaterdag, benadrukte de Verenigde Naties dat afvalwater (gezuiverd, natuurlijk) een belangrijke waterbron kan zijn. Ongeveer 40 procent van wereldbevolking heeft een tekort aan water, volgens de VN. Door klimaatverandering en andere drukfactoren zal de toegang tot zuiver water steeds moeilijker worden in de komende jaren. Bewerkt rioolwater kan een belangrijk deel van onze watervoorraad worden, en dus ook ons drinkwater.

San Diego beheert ook de grootste ontziltingsinstallatie in het westelijk halfrond. Hiermee wordt zeewater omgezet in drinkwater. Dit is heel duur en dus zullen veel steden in de toekomst afhankelijk worden van de zuivering van afvalwater.

Meer dan 80 procent van het afvalwater wordt nu ongezuiverd terug in de omgeving geloosd. Dit kan gevaarlijk zijn voor mensen, maar ook voor de ecosystemen eromheen. Eerder dit jaar ontdekte de Universiteit van Waterloo dat er 70 procent minder vissen met beide geslachtsorganen zijn, sinds de waterzuivering verbeterd is. De dubbele geslachtsorganen krijgen ze door de hormonen van onder andere de anticonceptiepil en andere medicijnen die in het water achterblijven als het niet gezuiverd wordt. (San Diego zegt dat hun waterzuiveringsplan de hoeveelheid afvalwater met de helft vermindert.)

Voor mensen in ontwikkelingslanden is het nog belangrijker, omdat vervuild drinkwater dodelijke ziektes kan verspreiden. Volgens de VN zijn ongeveer 1,8 miljard mensen afhankelijk van besmet water en hebben 2,8 miljard mensen geen toegang tot sanitair, zoals wc’s. In veel delen van de eerste wereld is toegang tot schoon water heel gewoon, maar ook daar blijken mensen open te staan voor het recyclen van afvalwater.

Gezuiverd afvalwater wordt al op veel plaatsen ingezet voor irrigatie, maar het gebruik van dit water om te drinken is nog “marginaal” zegt de VN. Als de technologie verbetert en het publiek accepteert dat ze hetzelfde water kunnen drinken als wat ze door de wc hebben gespoeld, kan dit in de toekomst helpen met de de waterproblemen oplossen.

Het drinken van ‘doorgespoeld’ bier kan een van de manieren zijn om mensen over de streep te krijgen om afvalwater te drinken. We hebben geen oneindige toegang tot water, dus als afvalwater goed genoeg is voor astronauten is het ook goed genoeg voor ons.