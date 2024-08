Pruiken en pikken op een bont Bredaas carnavalsfeest voor lhbt’ers

Terwijl onder de rivieren de carnavalskaters aan elkaar geregen worden en de Randstad-toeristen weer zijn teruggekeerd van het jaarlijkse tripje naar het zuiden, is het vandaag tijd voor het hoogtepunt voor de carnavalsverenigingen: de carnavalsoptochten — het moment waarop de verenigingen de karren kunnen laten zien waaraan ze het afgelopen jaar hun ziel en zaligheid in hebben gestopt. Voor lhbtq-carnavalsvereniging De Jeanettekes uit Breda is het dit jaar extra spannend. Zij doen dit jaar namelijk voor het eerst mee. Dit is niet alleen voor De Jeanettekes een primeur — er reed in Breda nog nooit een ‘homowagen’ mee.

Johan Smit (25), voorzitter van De Jeanettekes, vertelt aan de telefoon dat het idee om mee te doen aan de optocht twee jaar geleden ontstond. De eigenaar van gaybar Venise sprak toen zijn droom uit om eens mee te doen aan de jaarlijkse parade. Afgelopen jaar lukte het niet om die droom uit te laten komen, maar dit jaar hebben vaste gasten van het café alle zeilen bijgezet om de wagen af te maken. Het carnaval is dit jaar sowieso extra bijzonder voor Venise omdat de bar voor de vijftigste keer meedoet aan het carnaval.

Videos by VICE

“We zijn erg trots om de eerste homovereniging van Breda te zijn,” vertelt Johan. “We hoorden dat we niet de eerste ooit zijn — in Eindhoven is er al eerder eentje opgericht — maar dat mag de pret niet drukken. We krijgen ontzettend leuke reacties en iedereen is erg enthousiast.” Johan vindt het leuk om lhbt’ers tijdens carnaval wat meer in de schijnwerpers te zetten. “Hoewel iedereen bij carnaval gelijk is aan elkaar, zie je toch bijna nooit travestieten door de stad lopen.”

De Jeanettekes openden afgelopen vrijdag al het carnaval in hun vertrouwde Venise Bar. Om Breda alvast kennis te laten maken met travestieten tijdens het carnaval organiseerde de vereniging een missverkiezing. Roos Pierson was erbij en maakte foto’s.