Psssst.. we mogen wat tickets voor Dutch Design Week weggeven

Stel: je wil heel graag naar de Dutch Design Week die vandaag begint maar je bent er om een miljoen verschillende redenen (lui) even niet aan toegekomen om een kaartje te kopen. Wat doe je dan? Helemaal niks! Of nou ja, je hoeft alleen een mailtje te sturen naar nl.rsvp@vice.com (ovv Dutch Design Week). Wij mogen namelijk wat tickets weggeven van de organisatie. Zo zijn ze daar in Eindhoven. In totaal liggen er 5 x 2 DDW-tickets op te wachten. Wie weet sta je het komende weekend en de hele week erop wel naar het meest toonaangevende design ter wereld te kijken. Je kunt slechtere dingen met je tijd doen. Einde bericht. Go. Go. Go.