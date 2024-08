Punkpubers The Kaak willen niet volwassen worden, maar dat geeft helemaal niks

Haarlemse punkpubers Thor en Buster van The Kaak willen nog lang niet volwassen worden. Goed nieuws voor hen: dat hoeft ook niet als je 13 en 16 bent. Goed nieuws voor ons: de wereld is een stuk mooiere plek zolang deze twee beroepsmalloten nog precies doen waar ze zelf zin in hebben. Gerard Joling prankcallen bijvoorbeeld, of de antroposofie een hak zetten. Ze hebben een lied gemaakt over dat ze nog maar kinderen zijn en de clip daarvan kun je hierboven bekijken.

Denk je nou: hé, die blonde stekels komen me bekend voor, dan kan dat kloppen: we namen Buster een tijdje geleden mee naar de Zwarte Cross. Bekijk dat avontuur hier beneden.