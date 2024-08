Punkvrienden opgelet! The Distillers zijn terug na 15 jaar

Punkband The Distillers uit LA is terug met een nieuwe single nadat ze er vijftien jaar geleden meet kapten. Man vs. Magnet is vandaag uitgekomen en heeft nog steeds de rauwe energie van hun monumentale laatste LP uit 2003, Coral Fang. De b-kant heet Blood in Gutters en is iets korter en scherper.

Nadat The Distillers drie studioalbums maakten, gingen ze in 2006 officieel uit elkaar. Zangeres Brody Dalle en gitarist Tony Bevilacqua vormden daarna een nieuwe band, Spinnerette, waarmee ze in 2009 een een gelijknamig album uitbrachten. Dalles ondergewaardeerde soloalbum Diploid Love kwam in 2014 uit. Sinds de lente zijn alle vier de originele leden van The Distillers terug bij elkaar en zijn ze weer aan het touren.



Luister hieronder naar Man vs. Magnet en Blood in Gutters.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Noisey US.