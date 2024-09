Luister naar de samenwerking van Pusha T en Jay Z op ‘Drug Dealers Anonymous’

Beeld: Jaimie Sanchez

King Push komt bijna uit en omdat we allemaal zo geduldig zijn geweest, is de president van G.O.O.D. Music gisteravond zo aardig geweest om zijn nieuwe single met Jay Z te droppen.

Pusha teasde ons eerst met de volgende tweet: “De eerste single van het aanstaande #KingPush Album… Vanavond.”

Deze track, die geproduceerd is door DJ Dahi, is de eerste samenwerking tussen Pusha en de CEO van ROC Nation, en het is net zo knallend als je zou verwachten van zo’n heerlijk sinistere samenwerking. Ten eerste wordt de post-Superbowl-kritiek van het conservatieve boegbeeld Tomi Lahren gesampled (“Your husband was a drug dealer. For 14 years, he sold crack cocaine,”) daarna herintroduceert Hov zich met: “Bitch I been brackin’ since the 80s / Google me, baby.” Hij gooit er nog een ‘Bling Bling’-knipoog tussendoor, en rondt het mooi af met een referentie naar de meme ‘Damn Daniel’: “Life made me ambidextrous / Countin’ with my right, hipping white with my left wrist / Damn Daniel / FBI keep bringing them all white vans through.”

Dat is het tweede gastoptreden van Jay Z binnen een week. Of dat album samen met Beyonce er echt gaat komen, weet niemand, maar het is sowieso goed om hem terug te hebben.

Drug Dealers Anonymous is een week lang exclusief te streamen op Tidal. Luister het hieronder.