Pusha T schreef het liedje ‘I’m Lovin It’ voor McDonalds

Foto Jaime Sanchez

Heb je je ooit afgevraagd wie het ongelooflijk catchy liedje I’m Lovin’ It van Justin Timberlake en Pharrell voor McDonalds heeft geschreven, dat nu gelijk in je hoofd zit want zo werken jingles? Het antwoord is daar: het is Pusha T. Muziek mogul Steve Stoute vertelde erover in een interview met Ebro. “Weet je wie het heeft geschreven? Pusha T. Het is toch gek dat hij erachter zit? Ik kan me het exacte bedrag [dat hij heeft gekregen] niet herinneren, het was elf jaar geleden. Niemand was ontevreden.”

Videos by VICE

Maar hield Push er zelf ook van? Ba-da-ba-ba-ba. We hopen in elk geval dat er een glimlach op zijn gezicht tovert elke keer wanneer hij zijn bankrekening checkt.

Bekijk hier het interview.