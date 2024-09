Grapefruit met avocado is niet zo gek als het klinkt

Hondsdagen, komkommertijd, de samenleving die beetje bij beetje uiteen valt – noem de bizarre realiteit waarin we leven hoe je het wil. Maar één ding is zeker: dit is het perfecte moment om alle regels die je hebt over koken uit je keukenraam te gooien.

RECEPT : Grapefruit-guacamole met krab

Videos by VICE

Dat brengt ons bij het volgende: grapefruit-guacamole. Het klinkt gek, maar de combinatie van sappige citrus en romige avocado is eigenlijk fantastisch. Combineer heel simpel een robijnrode grapefruit met avocado, koriander, mayonaise en een goede portie krab (verse krab, ga altijd voor verse krab) en het resultaat is een zomerse salade die bij om het even welk hoofdgerecht past.

Serveer met een grote kom tortillachips.