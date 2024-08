Puur toeval levert wonderlijke stadsfoto’s op

De foto’s van de Catalaanse fotograaf Pau Buscató hangen van de toevalligheden aan elkaar. Niet omdat ze amateuristisch tot stand zijn gekomen, maar omdat ‘toeval’ de rode draad is die zijn foto’s met elkaar verbindt. Al wandelend schiet Buscató plaatjes van mensen, dieren en dingen in de openbare ruimte, waarop steeds iets wonderlijks gebeurt dat je alleen kunt vastleggen als je ontzettend veel geduld hebt.



Dat heeft Buscató dan ook. Hij flaneert meestal zo’n zeven à acht uur per dag en schiet tijdens zo’n doelloze wandeling makkelijk vierhonderd foto’s. En wanneer hij op reis is, zijn dat er al snel twee keer zoveel.

Zelf vergelijkt Buscató zijn manier van werken met vroeger, toen hij met zijn broer en zus urenlang speelde op het platteland van Ibiza. “We vermaakten ons met wat we tegenkwamen,” vertelt hij. “Wat ik nu doe is niet heel anders, behalve dat ik het in mijn eentje doe, met een camera. Maar het voelt nog steeds als kinderspel, een beetje rommelen met willekeurige dingen die ik tegenkom.”

Toch vergt het een hoop discipline om zulke foto’s te kunnen maken. Het is een uitdaging om niet verveeld te raken van al die mensen en plekken die hij al honderdduizend keer bekeken heeft. “Als je te veel aan je omgeving gewend raakt dan zie je heel veel niet meer,” zegt hij. “Je moet proberen een frisse blik te houden en nieuwsgierig blijven.”

Het geheim is om aan de ene kant geduldig te blijven, en aan de andere kant te weten wanneer je op de juiste plek bent. “Soms bouwt het zich vanzelf op,” zegt Buscató. “Dan grijpt iets simpelweg mijn aandacht, en leg ik het vast. Daarna zie ik vrijwel direct iets anders interessants, en dan probeer ik die twee met elkaar te verbinden. Maar soms gaat alles ook zo snel dat het een kwestie is van intuïtie en op tijd reageren.”

Buscató komt rond door zijn foto’s te verkopen en workshops over straatfotografie te geven. Zo’n workshop kan makkelijk twaalf uur duren. Hieronder heeft hij een aantal van zijn favoriete foto’s voor ons op een rijtje gezet.

“Deze vogels legde ik vast op Leicester Square in Londen. Je ziet een paar geschilderde vogels, een echte en een denkbeeldige. Een jaar voordat ik deze foto nam had ik al iets soortgelijks geprobeerd op dezelfde plek, zonder die denkbeeldige vogel. Het resultaat viel me toen tegen, dus heb ik het even laten liggen. Later liep ik er toevallig weer langs en zag ik dat er een gat in het zeil zat, precies in de vorm van een vogel. Ik bleef twee dagen wachten en na een paar honderd pogingen lukte het me om dit beeld vast te leggen.”

“Dit is een apart geval. Ik vond deze foto terwijl ik een adres zocht op Google Street View.”

“Deze komt uit Barcelona. Ik zag een man met een gele wandelstok en volgde hem een paar meter. Hij stopte bij dit kruispunt, vlakbij die gele lijnen op de grond. Ik keek meteen of ik de gele lijnen aan elkaar kon verbinden, en ondertussen kwam die man rechts erbij staan. Daardoor lijkt het net alsof er een gele pijl uit zijn oor komt. Ik had geluk dat de kleren van die twee mannen ongeveer dezelfde kleur hadden en dat de manier waarop de linker zijn wandelstok vasthield precies klopte voor de balans.”

