PVV-aanhangers vertellen in hun eigen woorden over hun dromen voor de toekomst

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.



De dingen die de PVV belooft zijn niet mals: alle moskeeën dicht, alle islamitische scholen dicht, een verbod op de Koran, Nederland uit de EU, de huren omlaag, nul asielzoekers erbij, nul euro meer naar ontwikkelingshulp, kunst, omroepen, innovatie en windmolens, en op die manier Nederland “weer van ons” maken. Hoe hij dit voor mekaar wil gaan boksen heeft Wilders tot nu toe nooit erg gedetailleerd uit de doeken gedaan, maar gezien de peilingen vinden veel mensen Wilders’ ideeën goede ideeën, voor een beter Nederland.



Afgelopen zaterdagochtend reisde ik met een fotograaf naar Spijkenisse, waar het startschot werd gegeven voor de verkiezingscampagne van de PVV. Daar vroegen we een aantal PVV-aanhangers naar hun dromen en wensen voor de toekomst.

Wesley (links), 25 jaar, werkt als havenarbeider

Alle foto’s door Maarten Delobel

Ik ben hier vandaag op afgekomen, omdat ik benieuwd was wat Wilders te melden had en hoe de mensen hier daarop zouden reageren. Zelf ben ik zeker een voorstander van Wilders, al vind ik niet al z’n ideeën goed. De Koran verbieden en moskeeën sluiten – dat vind ik erg ver gaan en nogal extremistisch. Je hebt er ook normale, goede moslims tussen zitten. Wel durf ik er gewoon voor uit te komen dat ik Wilders aanhang, en daar reageren mensen soms best heftig op. Ik hoop vooral dat hij de veiligheidsmaatregelen zal aanscherpen, zodat mensen zich op straat een stuk minder onveilig voelen.



Ik denk dat Wilders zal gaan winnen, maar dat hij niet zal gaan regeren omdat niemand met hem wil samenwerken. Wilders’ manier van spreken vind ik niet altijd even tactisch, zoals laatst dat geintje met Pechtold. Niet zo handig, zo vlak voor de verkiezingen. Op dat vlak mag-ie zichzelf nog wel verbeteren, vind ik. Stel je voor dat hij het voor elkaar zou krijgen dat er geen geld meer naar ontwikkelingshulp gaat, dan zou ik dat terecht vinden – zeker als je ziet hoeveel mensen er hier naar de voedselbank gaan, op straat komen te staan en alles op moeten geven, omdat er gewoon geen werk meer is. Eerst je eigen mensen helpen, dat vind ik belangrijk.

Videos by VICE

Aywaille, 17 jaar, studeerde tot voor kort Handel en Verkoop, maar gaat nu vavo doen



Ik ben hier om mijn vader vandaag te helpen met flyers uitdelen, hij hangt de PVV aan. Zelf ben ik nog geen 18, maar ik ben er ook niet helemaal over uit op wie ik zou stemmen. Wel sta ik helemaal achter het principe dat Nederlanders hun land terug moeten krijgen. Ik word hier in Spijkenisse ook vaak gediscrimineerd; als ik hier ’s zomers rondloop in een kort broekje en kort truitje, word ik meteen raar aangekeken door bijvoorbeeld vrouwen met een hoofddoek. Dat zou niet zo moeten zijn. Ik vind dat, als mensen naar Nederland toekomen, ze zich aan de cultuur hier moeten aanpassen.



Ik denk dat Wilders minister-president gaat worden. Wel vind ik het moeilijk om in te schatten wat hij de komende vier jaar allemaal gaat doen, maar ik hoop dat hij een beetje z’n best gaat doen om Nederland weer ons land te maken. Ik vind het geen probleem als mensen thuis de islam aanhangen, maar daarbuiten is het een ander verhaal. Naar mijn idee zijn er inmiddels wel genoeg moskeeën in Nederland, je ziet ze overal. Soms vind ik Wilders’ uitspraken wel een beetje ver gaan, zoals ‘minder, minder’; je kunt zoiets ook op een nettere manier brengen. Iedereen is hetzelfde, maar iedereen zit net in een ander pakketje. Het is belangrijk om iedereen uiteindelijk als mens te blijven behandelen.

Lennard, 25 jaar, voorzitter Jong Leefbaar Rotterdam, studeert Bestuurskunde in Den Haag



Ikzelf stem geen PVV, dat heb ik ook nooit gedaan, en ik ben ook niet per se fan van Wilders. Ik ga op VNL stemmen – op de nummer 4 om precies te zijn, Tanya Hoogwerf. Maar verder ben ik wel realistisch; VNL zal niet de grootste partij worden, en ik vind het daarom wel belangrijk dat op z’n minst de PVV de grootste wordt. Ik verwacht niet dat ze gaan regeren, en daarom is het belangrijk om goed oppositie te kunnen voeren. Je ziet langzaamaan dat veel andere partijen naar rechts beginnen te verschuiven, dus in die zin heeft Wilders zeker invloed. Zijn manier van spreken is niet mijn stijl, maar iedereen kiest z’n eigen stijl. Zelf was ik meer fan van Fortuyn, die deed het een stuk stijlvoller en genuanceerder.



Hopelijk zal hij waar gaan maken dat er inderdaad minder mensen Nederland binnen worden gelaten, maar qua veiligheid moet je eigenlijk ook niet bij de PVV zijn – ook Wilders bezuinigt op defensie. Zelf ben ik homo, en ik voel me de laatste jaren wel echt onveiliger op straat. Ik hoop dat daar verandering in gaat komen. Mijn rechten zijn lang geleden verworven, en ik ben niet van plan om ze op te gaan geven. Ik ben blij dat Wilders zich hierover uit durft te spreken.

Willem (vader van Aywaille), 63 jaar, werkt in de beveiliging



Ik steun Wilders al sinds hij uit de VVD stapte en Groep Wilders oprichtte. Ik vind het geweldig dat er iemand is als Geert, die niet van zijn ideeën afwijkt – ondanks het feit dat hij wordt bedreigd en er continu met modder wordt gegooid. Met bepaalde, gerichte opmerkingen schudt hij mensen en de media wakker. Je moet die opmerkingen in z’n geheel zien, het gaat om de achterliggende gedachte.



Wilders zou zomaar eens premier kunnen worden, al moeten we maar zien wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat hij de komende vier jaar zoveel mogelijk van zijn beloften gaat waarmaken. Zo hoop ik dat er geen islamitische asielzoekers Nederland meer binnen zullen komen; we hebben er al genoeg, en we kunnen er denk ik een stuk of wat missen ook. We hebben hier in Spijkenisse nog geen moskee, en als het aan mij ligt zal die er ook niet komen. Met de volgende verkiezingen hoop ik dan ook lid van de gemeenteraad te worden. Verder ben ik ook geen voorstander van Europa zoals het nu is. Ik ben trots op de Nederlandse geschiedenis, en ik denk dat Nederland prima in staat is zelf handelsafspraken te maken in het buitenland; daar hebben we de EU echt niet voor nodig.

Menno, 32 jaar, werkt als ambtenaar (links zijn vriendin Marieke)



Ik hang de PVV al zo’n vijf, zes jaar aan. Mijn vriendin totaal niet, daar hebben we geregeld ruzie over, maar uiteindelijk maken we het altijd weer goed. Ik verwacht dat Wilders minister-president gaat worden en dat andere partijen op het laatste moment nog bereid zullen zijn om een coalitie met hem te vormen. Verder verwacht en hoop ik dat het Europese beleid onder de koers van Wilders zal gaan veranderen, net als het beleid rond immigratie en onze houding ten opzichte van de islam. Ik hoop dat we onder Wilders van het monotheïstisch extremisme af gaan komen. In het verleden zijn we ook door christelijke invloeden omver gelopen – vrouwen werden destijds zonder enig probleem op de brandstapel gegooid, en als de islam de kans zou krijgen, zou dat denk ik opnieuw gebeuren. Die kant moeten we als seculier land niet opgaan.



Ik vind dat Wilders een duidelijk geluid laat horen. Veel mensen, of ze nou hoog- of laagopgeleid zijn, kunnen zijn boodschap begrijpen, en daar gaat het om als politiek kopstuk; dat je je boodschap op een verstaanbare manier kunt overbrengen naar alle lagen van de bevolking. Een uitspraak als ‘minder, minder’ is misschien wel opruiend, maar je trekt er in ieder geval wel de aandacht mee.

Caroline, 25 jaar, werkt als telefoniste en is kandidaat voor de PVV



Ikzelf ben kandidaat voor de PVV, nummer 46 op de lijst. Wilders’ retoriek is heel straight to the point, hij draait niet om de zaken heen. Dat spreekt me aan, en met mij nog heel veel andere Nederlanders. We blijven natuurlijk een democratie; als de PVV inderdaad de grootste gaat worden, verwacht ik dan ook dat Wilders minister-president gaat worden. En een goeie ook. Ik hoop – en denk eigenlijk ook – dat andere partijen, net als de vorige keer, uiteindelijk wel bereid zijn een coalitie met ons te vormen. Wat Wilders de komende vier jaar waar zal gaan maken, hangt natuurlijk heel erg af van het soort coalitie dat we gaan krijgen.



Ik hoop in ieder geval dat hij zoveel mogelijk van zijn punten kan gaan realiseren, en dat de zorg er de komende jaren op vooruit zal gaan. Ook ben ik erg enthousiast over het sluiten van de grenzen. Ik hoop dat islamitische vluchtelingen Nederland niet meer toegelaten zullen worden. Ik heb zelf de Koran gelezen, en vond veel van de dingen die erin staan schokkend. De islam is in mijn ogen geen religie, maar een totalitaire verdeel-en-heers-ideologie, die Nederland onnodig onveiliger maakt.