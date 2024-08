Quarantaine beschermt misschien tegen besmetting, maar niet tegen huiselijk geweld

Housepartyen, reflecteren op het feit dat je niet sport, googlen naar een vilten mat om je puzzel op te kunnen bewaren – zomaar wat dingen die mensen doen tijdens quarantaine. Maar niet iedereen heeft de ruimte om de digitale feestneus op te zetten of te reflecteren op hun luiheid. Verplicht thuisblijven in deze crisisperiode betekent voor sommigen een gitzwarte realiteit: spanning, stress, ruzie en geweld.

In de laatste vijf jaar waren in Nederland 750.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Daar wordt psychisch geweld nog niet bij opgeteld. Er zijn jaarlijks ongeveer 100.000 kinderen en jongeren die ooggetuige zijn van huiselijk geweld.

Videos by VICE

Sommige hulporganisaties, zoals Fier en Sterk Huis, zien sinds de coronacrisis een stijging van hulpvragen via chatdiensten. Politie Midden-Nederland meldt een toename van het aantal incidenten. Hoewel het advies- en meldpunt huiselijk geweld Veilig Thuis landelijk het aantal meldingen nog niet ziet toenemen, maken ze zich er wél grote zorgen over. “Dat de stijging bij ons tot nu toe uitblijft lijkt positief, maar stelt ons niet gerust,” zegt Debbie Maas, voorzitter van Landelijk Netwerk Veilig Thuis. “We verwachten dat spanningen kunnen toenemen door angst voor het virus, en stress door mogelijk baanverlies. Ook het dagelijks ritme is ontregeld omdat iedereen thuis is. We maken ons zorgen over kwetsbare mensen die het vóór de crisistijd al zwaar hadden.”

En ontsnappen aan dat geweld wordt door de pandemie een stuk moeilijker gemaakt, want scholen en kantoren zijn dicht, even langsgaan bij een vriend of vriendin kan niet altijd, en blijf-van-mijn-lijf-huizen raken voller. Ook om hulp vragen is lastiger dan normaal, want de dader hangt voortdurend om je heen. Bovendien: hoe langer slachtoffers binnen moeten blijven, hoe onzichtbaarder het geweld kan worden voor politie, vrienden, familie of hun sociale vangnet.

Dit probleem speelt zich niet alleen in Nederland af. In België zijn de telefonische hulpvragen afgelopen weken gestegen met 70 procent. In Frankrijk groeide het aantal incidenten sinds de pandemie met dertig procent, en in Spanje, net als in Frankrijk, kan je als slachtoffer naar de apotheek toe met codewoord ‘masker 19’, waarna de politie wordt gebeld – want thuis de politie bellen lukt vaak niet meer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormt geweld, voornamelijk tegen vrouwen, een extra groot probleem tijdens noodsituaties. Zij drukken de wereld dan ook op het hart: “Het vergrote risico dat vrouwen en kinderen lopen op het meemaken van geweld tijdens de coronacrisis kan niet worden genegeerd.”

Wil je helpen om je omgeving hiervan bewust te maken? Download deze poster, die we in samenwerking met feministisch platform De Bovengrondse en Landelijk Netwerk Veilig Thuis hebben gemaakt. Print ‘m uit en plak ‘m op je raam, in je appartementencomplex of prik ‘m op het prikbord van je lokale supermarkt of apotheker. Je kan de boodschap ook delen op je socials via @vicenl.

Huiselijk geweld is natuurlijk van álle tijden, niet alleen van crisistijd. Dus laten we, ook als alles weer normaal lijkt te zijn, extra ogen in het zeil houden.

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld en advies nodig? Of heb je zelf hulp nodig? Bel dan met 0800 2000 of kijk op www.veiligthuis.nl