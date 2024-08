Hoe het is om in quarantaine te zitten met een heel prille relatie

Met de huidige woningmarkt kan ik best begrip opbrengen voor mensen die net iets te snel gaan samenwonen. Dat je bijvoorbeeld iemand via Tinder of Happn hebt ontmoet en meteen besluit dat diegene “de ware” is op basis van een leuk kapsel en het feit dat diegene kan drummen, en je pas twee weken nadat je bij elkaar in bent getrokken beseft dat je kersverse partner rauwe kip in de magnetron opwarmt en drie keer per dag met mama belt.

Nu zijn er in het verleden ook zat situaties geweest waarbij dit prima werkte – misschien ken jij ook wel iemand wiens ouders na een paar dagen al samen gingen wonen en inmiddels 25 jaar getrouwd zijn. Wat natuurlijk erg leuk voor ze is. Maar nu we allemaal massaal thuis moeten blijven vanwege het coronavirus, is deze kwestie op een nieuw punt beland: stelletjes die elkaar nog niet zo lang kennen moesten de afgelopen weken bepalen of ze elkaar even voor een onbepaalde tijd niet zouden zien, of juist het andere uiterste, en een x aantal maanden op elkaars lip zouden gaan zitten.

Hoe vergaat het mensen die voor het tweede hebben gekozen? We spraken een aantal koppels die hooguit drie maanden aan het daten waren, en er vervolgens voor kozen om vol goede moed samen de quarantainetijd door te brengen.

“We eten veel kaas, drinken rode wijn en hebben seks”

We hebben elkaar eind januari via Tinder ontmoet. We wilden het vooral geen naam geven: het was gewoon leuk en gezellig. Ik woon al bijna twee jaar alleen en dat bevalt me uitstekend, en ik werk ook vanuit huis. Als iemand twee of drie nachten per week bij me zou slapen zou ik dat dus al best een stap vinden.

Eind februari zei hij dat de kamer die hij huurde vreselijk was, en vroeg hij of hij twee of drie weken bij mij kon doorbrengen, totdat hij iets nieuws had gevonden. Dat vond ik prima. Maar toen moesten we ineens allemaal in quarantaine en kon hij nergens anders meer terecht. Hij verloor ook nog eens zijn baan dankzij het coronavirus, dus nu zit hij letterlijk de hele dag in mijn huis en heeft hij amper iets te doen.

Op zich gaat het allemaal goed, we hebben het gezellig. We eten veel kaas, drinken rode wijn en hebben seks – dat lijkt me beter dan dat je maar alleen zit. Ik heb alleen wel het idee dat dit ten koste gaat van de spanning die je normaal gesproken hebt in het begin, en mijn onafhankelijkheid. Ik moet ook mijn best doen om me niet te laten leiden door alle kleine irritaties die er normaal gesproken niet waren geweest. — Milly (29)

“Ik ben nog nergens op afgeknapt, dus dat is een goed teken”

Na onze vierde of vijfde date bleef ik het hele weekend bij hem. We aten ‘s avonds met zijn huisgenoten en dat was erg gezellig, maar de volgende dag kreeg hij van een van die huisgenoten een berichtje dat een van zijn directe collega’s waarschijnlijk besmet was, en ze dus allemaal twee weken in quarantaine moesten.

Op dat moment had ik de keuze om weg te gaan zonder terug te komen, of te blijven. Samen besloten we dat ik zou blijven. Ik ben ook bij zijn huisgenoot in de buurt geweest, dus dat leek me een stuk verantwoordelijker dan dat ik het misschien weer aan anderen zou kunnen doorgeven. Op dit moment zit ik er bijna een week, wat erg lang is als je niet naar buiten kunt.

Toch is het tot nu toe prima uit te houden. We kunnen allebei gewoon werken, en dat doen we in verschillende kamers. Aan het eind van de dag gaan we wat koken en kijken we een film. Ik ben nog nergens op afgeknapt, dus dat is een goed teken, en we hebben elkaar nog altijd genoeg te vertellen. Ik denk zelfs dat ik hem nog veel leuker ben gaan vinden. Het voelt vrij intens, maar dat geldt voor de hele situatie, niet alleen voor onze relatie. Lily (24)

“Ik heb al een paniekaanval gehad waar hij bij was”

We hebben zes weken gedatet, en zijn officieel samen sinds twee weken. Hij is bij me ingetrokken omdat we wisten wat er zou komen (en omdat ik ook gewoon graag seks heb wanneer de apocalyps uitbreekt). Tot nu toe bevalt het heel goed. Hij is volwassen, dus hij doet altijd de afwas, zet het vuilnis buiten en kan goed koken. Daarom valt hij ook goed in de smaak bij mijn huisgenoot.

Inmiddels heb ik ook een paniekaanval gehad waar hij bij was, wat ik liever niet had gehad, maar hij reageerde daar erg goed op. Dus misschien bracht ons dat alleen maar dichter bij elkaar. Als je een relatie hebt breng je sowieso al veel tijd met elkaar door, dus misschien is het ook niet eens zo heel veel anders. Het gaat dus heel goed, al weet ik dat dit waarschijnlijk het tegenovergestelde is van wat we hadden moeten doen. Gina (26)

“Ik ben het niet gewend om na een paar weken al zoveel met iemand te kibbelen”

Mijn vriend en ik zijn ongeveer anderhalve maand samen en zitten nu samen in quarantaine. We wonen allebei vrij afgelegen, dus als we niet samen waren geweest hadden we ons waarschijnlijk erg eenzaam gevoeld. Zelf woon ik samen met een ander stel, dus dan hadden we ook maar een beetje met z’n drieën gezeten.

Het heeft goede en minder goede kanten. Het leuke is dat we veel lachen, hij goed kan koken en ik niet celibatair hoef te leven. Het vervelende is dat we nauwelijks ruimte hebben en we daar allebei nogal geïrriteerd van kunnen raken. We zijn geen van beiden op ons mondje gevallen, dus soms leidt dat wel tot gekibbel – wat ik niet gewend ben van pas een paar weken met iemand samen zijn. Oli (31)

“Ik had haar nog wat langer de beste versie van mezelf willen laten zien”

Dit is de eerste week dat ik bij haar in quarantaine zit. We hebben een maand met elkaar gedatet. Het is te doen: we storen ons niet aan elkaar en het heeft ook wel wat om iemand te leren kennen zonder enige afleiding. We hoeven geen tijd voor elkaar vrij te maken of onszelf af te vragen wanneer de ander nou eens een berichtje terug gaat sturen.

Wat ik wel had gewild, is dat ik haar nog wat langer de beste versie van mezelf had kunnen laten zien. Het is leuk als je in het begin een beetje moeite kunt doen om er leuk uit te zien en elkaar kunt verrassen, maar in deze situatie kan dat niet echt. Je ziet elkaar zonder make-up, zonder leuke kleding. We zien de kwetsbaarste versies van elkaar en hoe we ons allebei druk maken over onze families en de samenleving in het algemeen – zelf heb ik wel even moeten huilen. Misschien brengt het ons uiteindelijk wel dichter bij elkaar, maar dat vind ik nu nog lastig te zeggen. Grace (23)

“We hebben dit alles gedaan terwijl we nog niet eens hebben gezegd dat we van elkaar houden”

We daten al ongeveer drie maanden en zitten nu samen bij hem thuis. Hij heeft zijn huis zo ingericht dat ik een eigen werkruimte heb en hij heeft veel voedsel ingekocht. Gister werd ik ziek, dus nu moeten we twee weken echt binnen blijven. Hij wilde naar zijn werk gaan, maar zodra hij zich realiseerde dat ik me echt niet oké voelde besloot hij om te blijven en voor me te zorgen. Ik was wel een beetje ongerust, want ik denk dat hij iets te doen wil hebben, maar dat is er dus niet echt.

Het is vreemd dat we in feite samenwonen, maar eigenlijk niet eens zo serieus waren. Nu zijn we dat denk ik wel. Ik ben alleen al blij dat ik hier zit omdat ik zelf een eenkamerwoning heb, en ik me hier tenminste door meerdere kamers kan voortbewegen. Ook heeft hij een hoop boeken, en hij is erg lief. Ik heb veel bordspelletjes meegenomen, dus zodra ik me beter voel wordt het vast nog een stuk leuker.

Het is wel grappig dat we dit allemaal hebben gedaan zonder dat we tegen elkaar hebben gezegd dat we van elkaar houden. We hebben het twee weken geleden pas officieel gemaakt, maar ik morste bijna thee toen zijn werk mailde dat ze zijn “partner” een spoedig herstel toewensten.

Leila (28)

“Ik zie het vooral als een goede gelegenheid om hem beter te leren kennen”

Ongeveer twee weken voordat de quarantaine begon ontmoette ik een jongen via Tinder, met wie ik ging daten. Ik trok vervolgens bij hem in, zodat we meer tijd met elkaar door konden brengen en elkaar beter konden leren kennen. Hij werkt vanuit huis, terwijl ik bezig ben met mezelf vaardigheden aan te leren die ik altijd al had willen leren, maar wat ik niet zo snel zou doen als ik alleen thuis zou zitten. Hij is erg netjes – dankzij hem ben ik mijn kleren op gaan vouwen. We kijken films, koken (dat deden we hiervoor allebei eigenlijk nooit), en kletsen gewoon een beetje. Ik ben niet ongerust – ik zie het vooral als een goede gelegenheid om hem beter te leren kennen. Marcin (28)